柯文哲羈押禁見　黃暐瀚曝彭振聲「關鍵證詞」：把責任往柯身上丟

▲民眾黨主席柯文哲５日確定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院今(5日)召開羈押庭，歷時2個半小時，法官於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲收押禁見。對此，媒體人黃暐瀚表示，台北市議員苗博雅稱，那次彭振聲到議會秘密報告，就問「關鍵親簽蓋章」，彭振聲則回答「柯市長是知道的」。他認為，如果彭振聲說的是事實，柯市長怎麼可能「第一次知道」？如果彭振聲所言不實，那這樣的說法，就是要把責任往柯文哲市長身上丟。

黃暐瀚表示，彭振聲議會爆料，「蓋甲章，柯知道」！延續他昨天所說，「彭振聲副市長蓋市長甲章的時候，有沒有跟柯市長報告呢？市長知不知情呢？有沒有任何授權或授意呢？」

黃暐瀚指出，台北市議員苗博雅今天上《暐瀚觀點》節目說，那次彭振聲到議會秘密報告，當下就問了那次「關鍵親簽蓋章」，彭振聲則回答說，「柯市長是知道的」。

黃暐瀚質疑，如果彭振聲說的是事實！柯市長怎麼可能拖到2024年三月才「第一次知道」？如果彭振聲所言不實，那這樣的說法，就是要把責任往柯文哲市長身上丟。

最後，黃暐瀚強調，孰是孰非？檢調司法最後會有裁判。柯文哲二次羈押庭，裁定收押，還是那句話，中華民國、無罪推定，任何人在被認定有罪之前，都應視為無罪。