羈押柯文哲2關鍵事證曝！無視部屬提醒違法　不明資金進妻小帳戶

▲法官認為民眾黨主席柯文哲除涉嫌圖利京華城，也可能再觸犯貪污收賄罪。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城容積暴增案，5日被台北地院裁定羈押禁見，民眾黨隨後聲明質疑裁定不見期約賄賂事證，「單憑揣測就入人於罪」，但據了解，台北地檢署偵辦團隊提供包括柯文哲在部屬提醒違法的公文上，親簽核章，且柯文哲妻子陳珮琪與子女名下帳戶，有異常的不明資金流入，仍須查證是否為業者行賄分配款，法官綜觀事證後決定羈押。

北檢調查，威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，因市府都發局官員認為於法不合而卡關，此時市議員應曉薇代表業者向市長柯文哲陳情，之後市府態度大轉彎，不但將京華城案送都委會審議，甚至協助業者修改提案，以自創的獎勵項目，比照《都更條例》將容積率提高。

▲柯文哲妻子陳佩琪與子女名下出現異常的不明資金，來源有待釐清。（資料照／記者林敬旻攝）

事實上，京華城案在市府擺盪多年，官員曾多次上簽說明不放行的原因，柯文哲卻在與應曉薇便當會後，在必須親簽的公文上，無視部屬註記可能違法而核章，甚至特別指定副市長彭振聲以專案PM的身分緊盯進度，法官認為，柯文哲「執意為之，貫徹意志，昭然若揭」，進而讓京華城獲得超過200億元的不法容積利益。

除柯文哲涉嫌圖利罪嫌重大外，法院裁定並未認定柯文哲是否有收受賄賂，但根據檢方聲押事證，沈慶京在京華城案通過後，疑似用來行賄應曉薇的款項，有部分去向不明，疑似分配給其他被告，此時柯文哲的妻子與子女名下帳戶，又剛好有不明來源的資金流入，仍須檢察官追查是否為柯文哲與沈慶京的賄賂對價。

▲威京集團主席沈慶京已因涉嫌行賄罪遭收押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

尤其檢察官查扣柯文哲的手機內，明顯有對話紀錄遭到刪除，仍待數位鑑識技術還原，考量柯文哲所涉罪嫌的確有可能從圖利，升高為違背職務收賄罪，為了避免重要事證遭湮滅，或有尚未浮現的共犯串供，導致案件陷入晦暗不明，法官在縱觀檢方所提相關事證後，裁定將柯文哲羈押禁見。

柯文哲因涉京華城圖利收賄案，8月31日凌晨被檢察官以涉犯重罪嫌疑重大、有事實足認勾串、滅證之虞等理由聲押禁見，台北地院法官朱家毅9月2日首度裁定，以無法證明柯文哲「犯罪嫌疑重大」等理由，駁回檢方聲請，柯文哲獲無保請回。北檢抗告獲高院支持，原裁定撤銷，發回北院由法官呂正燁在5日召開第二次羈押庭，柯文哲若不服羈押禁見的裁定，可在10天內提抗告。