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走進江賢二聽見《極境尋光》　高雄衛武營9／14、15演出

▲《極境尋光》9月14~15日在高雄衛武營戲劇院演出 。（圖／主辦單位提供）

▲《極境尋光》9月14~15日在高雄衛武營戲劇院演出 。（圖／主辦單位提供）

記者陳崑福／高雄報導

新古典室內樂團歷時三年籌畫的聲景音樂劇場《極境尋光──走進江賢二》，9月14至15日於高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場，不僅舞台上呈現藝術大師江賢二獨特的藝術語彙以及人文精神，且讓科技與藝術交融為一，宛如令人耳目一新的「音樂混成畫」，邀請大家一起進到劇場，感受藝術家江賢二獨特的藝術語彙，共同展開一場追尋自我的光之旅程。

▲《極境尋光》9月14~15日在高雄衛武營戲劇院演出 。（圖／主辦單位提供）

▲《極境尋光》9月14~15日在高雄衛武營戲劇院演出 。（圖／主辦單位提供）

「就像是遇到對的人的感覺！」新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，2020年於台北市立美術館初見江賢二的畫作，當時內心那份難以形容的悸動，就此點燃她將江賢二作品轉化為音樂劇場的無比熱情。

▲《極境尋光》9月14~15日在高雄衛武營戲劇院演出 。（圖／主辦單位提供）

新古典室內樂團多年來以音樂為核心，致力於「有界無域」的創作理念，期許將臺灣豐厚的人文元素，以當代表演藝術的創新語彙，持續創作具論述與哲思之跨域原創作品，希望透過音樂藝術傳遞對於土地的情感，以及存在生命中的美好價值。作品曾榮獲「WSD 世界劇場設計展」、「德國iF設計獎」、「GOOD DESIGN AWARD」等國際肯定。

這次推出《極境尋光》陳欣宜選用旅居海外30年，終究回到自己深愛的土地臺灣，知名藝術家江賢二的重要作品，包括《巴黎聖母院》、《百年廟》、《比西里岸之夢》及《銀湖》等為創作基礎，期盼透過「光」的啟發，探討人與土地自然、精神與空間的對話，進而引發對人生本質的探索與追求。

江賢二本人也熱愛古典音樂，陳欣宜形容其作品畫面彷彿自帶溫度，筆觸亦似流漾律動。對《極境尋光》抱持高度期待的江賢二，過程中曾不時鼓勵團隊。

《極境尋光》由「2022高雄文藝獎」得主陳欣宜擔綱作品構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，主創團隊包括安娜琪舞蹈劇場藝術總監謝杰樺擔任導演，音樂部份結合聲景素材、電聲元素，並委由留法作曲家邱浩源、留奧聲音藝術家張晏慈攜手創作，還有影像設計李國漢、燈光設計鄧振威，同心協力在舞台上實現「跨域交融」的可能性，在結合科技的同時，也希望能維持江賢二原作中所帶有的溫度及筆觸，試圖讓純粹藝術的呈現與科技的結合達到完美的平衡。

舞台設計也是《極境尋光》整體製作的關鍵亮點之一，特別邀得榮膺「2023倫敦設計大賽最高榮譽鉑金獎」，以及「2024德國iF設計獎」的建築師趙建銘跨域操刀，以江賢二雕塑作品為靈感所設計而成，透過演出過程中舞台裝置的拆解聚合，舞者、樂手演員穿梭其間，不僅體現出彷彿音符般的流動空間，同時成為多層次空間的投影載體，呈現超乎想像的光影變化。

《極境尋光》不僅受邀為「2024 NTT ArtsNOVA」系列節目，並榮獲2024《台新藝術獎》提名，今年3月、6月先後在臺中國家歌劇院以及台北國家戲劇院巡演，獲得極高的肯定。

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