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南高五校齊聚衛武營　雙城文化藝術連線

▲台南市文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應台南400，由孩童手繪故事呈現台南歷史脈動豐富的生命力，文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。

這系列巡迴展將基金會9年來在台南37區60校進行的「台南兒童家鄉故事繪本創作」以行動劇、展覽等形式在台北、新竹展出後，第3場29日在高雄隆重登場，開幕以喊玲瓏賣雜細、行動劇、展覽並行方式遊走串連捷運路線，精彩登場！

▲台南市文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

29日活動以行動劇「喊玲瓏賣雜細」開場，下午2時從捷運美麗島站準時出發，模仿喊玲瓏賣雜細的阿伯，沿途分送台南道地傳統點心，邀集大小朋友一同加入活動行列，一路將民眾引導至衛武營開幕式活動現場欣賞動態演出；當天開幕活動以「南高雙城文化藝術連線」為主軸，融合來自台南市月津國小「月津祥獅獻瑞」、竹橋國小「傳統藝陣-牛犁陣」、崑山國小「答啄鼓雙口相聲說台南」、高雄市獅甲國小「雙獅獻藝」、南安國小「傳統皮影戲-雷峰塔傳奇」等表演，不論大朋友或小朋友皆能感受傳統表演藝術的魅力與孩子們用心堅持傳承家鄉人文的美好心意。

行動劇「喊玲瓏賣雜細」巧思來自台南市將軍國小師生共同創作的《詩話將庄》，繪本中以賣雜貨的阿伯走入村莊內與孩子話家常、說故事，主題內容以台文古詩貫通地方人物歷史，展現將軍庄獨有的村間風景及豐富的文化資產，透過行動劇演出，民眾對這些文化活動的了解可以不再侷限於繪本或文史資料，還能親身體驗早期人們賣東西、真心搏感情的日常交流。

▲台南市文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

展覽內集結台南市60所學校師生自2016年來的共創作品，範圍橫跨台南37個行政區域，總共發行88冊，是一套充滿道地台南味的故事寶庫。透過全台巡迴展覽方式，在歷經台北場、新竹場後，高雄場在衛武營熱鬧開幕，本次展覽與活動將融合童趣與台南獨特的文化，讓高雄民眾即刻徜徉台南文化古城的氛圍。

兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬指出，台南市政府教育局九年來支持繪本出版計畫，讓各校老師帶領學生從社區走讀、訪問耆老，找尋在地故事，師生共創獨特的在地人文故事繪本。適逢台南400文化局舉辦《台南400+》民間參與計畫，將這9年來累積的37區全系列作品透過展覽完整呈現，如此跨時空的串連別具意義，不僅能看到孩子用畫筆訴說台南故事的成果，更期盼參展人透過孩子純真眼光與筆觸、文字，重新認識台南的美好。

▲台南市文化局《台南400+》民間參與徵選計畫補助財團法人兒童文化藝術基金會，辦理「台南400家鄉故事繪本原畫巡迴展」29日高雄場盛大開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「《台南400+》家鄉故事繪本原畫巡迴展－聽台南囡仔講故事」繪本巡迴展在歷經台北場、新竹場後，第三站選在高雄捷運R4國際機場站二號出口廊道展出， 150幅以上的繪本原畫作品精彩呈現，透過「走訪台南」、「故鄉風貌」、「眾神之都」、「產地餐桌」、「鹽埕人生」、「技藝傳承」等主題的引導，如同看見台南城市歷史發展及人文薈萃的縮影，誠摯邀請市民朋友把握在7月24日前，一起「童畫遊台南」感受濃厚的台南味。活動詳情：https://tainan400.weebly.com/

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南高衛武營雙城文化藝術連線

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