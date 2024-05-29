50檔天團接力、爆紅劇《勸世三姊妹》連演！衛武營下半年節目亮點

▲衛武營宣告2024年下半年節目，其中以曉劇場《魚·貓》，改編國寶級作家黃春明短篇故事，邀請聽障、視障演員共同參與。（圖／衛武營國家藝術中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」宣告2024年下半年節目，8月～12月期間，將近50檔國際天團與在地強檔，讓每個月節慶都有亮點，包括深受觀眾喜愛的周三「衛武營小時光」推出黃金陣容，幫上班族充電；爆紅話題音樂劇《勸世三姊妹》也將於8月連演3場；還有衛武營與斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院跨國共製的旗艦歌劇《瑪儂・雷斯考》將在9月初登場。

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▲衛武營打造藝文充電站。（圖／衛武營提供）

●「衛武營小時光」黃金陣容

被稱為藝文充電站的「衛武營小時光」系列，每個月一場周三晚間的演出，是觀眾周間進劇場充電、放鬆的首選，2024下半年推出黃金陣容，7/24 由喜劇貴公子黃豪平，加上全台灣最（沒）有默契的漫才組合「現點現做」，推出脫口秀和漫才演出打頭陣。

音樂也推出3檔不容錯過的強檔，8/28 加拿大歌手杜安．佛瑞斯特（Duane FORREST）帶來《聽見雷鬼傳奇—巴布．馬利》、9/25 推出好樂團《在遊蕩的路上剛好武營》，展現「三溫暖系」樂團的獨特魅力。10/16由剛獲得金曲最佳新人洪佩瑜帶來演出《A Lonely Fish Dreams》，將用不插電專場方式與聽眾近距離互動。

另外兩檔音樂劇場，11/13 有唱歌集《爬上頂樓看月亮》中文音樂劇搶先試聽會，由吳知豫、吳奕萱、張芳瑜、陳垣希、詹喆君搶先曝光音樂劇中動聽歌曲。12/18 則推出櫻井弘二與鄭詠珊再度攜手，打造音樂說故事劇場《天河旅記—悲歡離愁》，下半年陣容預計一推出就掀起搶票熱潮。

●Open House打開劇場，演出免費看

10/10的衛武營周年慶Open House，將打開音樂廳、表演廳、歌劇院、戲劇院的大門，獨家規劃《管風琴動物狂歡派對》、《聲聲不息精華版–范德騰vs.許哲誠雙鋼琴說唱音樂會》、曉劇場《魚》選粹、《1875拉威爾與波麗露》排練直擊等4檔節目，「免費索票」入場。

同步還有為期4天「眾人的艸食」黃昏市集，夜晚將迎來「眾人的搖擺」演唱會，共度難忘的假期時光。

▲衛武營周年慶Open House，將打開劇院大門，《1875拉威爾與波麗露》等演出免費看。（圖／衛武營國家藝術中心提供）

●2024下半年戲劇節目亮點

下半年戲劇的熱潮，將由去年在中文音樂劇掀起話題的《勸世三姊妹》引爆熱度，以台灣傳統「牽亡文化」為主題，8/2～8/4在衛武營歌劇院連演3場。

9月登場的是衛武營一年一度的國際共製旗艦歌劇，今年為紀念歌劇大師普契尼逝世百週年，與斯洛維尼亞國家劇院和阿根廷哥倫布劇院，橫跨亞洲、歐洲與南美洲合作，獻上旗艦歌劇《瑪儂・雷斯考》，9/5～9/8由簡文彬指揮，並邀請2位名揚國際的女高音林玲慧、耿立化身瑪儂一角，在既濃烈又抒情的旋律中，跟著女主角擺盪在愛情與麵包的選擇。

▲衛武營與斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院，將跨國共製的旗艦歌劇《瑪儂・雷斯考》。（圖／Tiberiu Marta攝影／衛武營國家藝術中心提供）

下半年戲劇節目中，台灣在地精彩創作更是一大亮點， 9/28~9/29「春美歌劇團」帶來新編大戲《桃花謎》，由橫跨影視與劇場的郎祖筠執導，母女檔傳藝金曲獎最佳演員郭春美團長，率領最佳新秀孫凱琳副團長等強檔卡司，跨界呈現一段玄幻奇情、橫跨陰陽兩界的「桃花之約」。

曉劇場將於10/12～10/13 獨家演出《魚·貓》，以台灣國寶級作家黃春明短篇故事〈魚〉及〈溺死一隻老貓〉為本改編，融入豐富肢體情緒、手語、偶戲，充滿對台灣原鄉及土地深切的關懷，並邀請聽障、視障演員共同參與演出，打造無障礙文學劇場。

●2024下半年音樂節目亮點

2024下半年，衛武營邀請到古典、爵士、現代音樂創作⋯等國際知名音樂家與樂團登台演出。8/23～8/25「2024衛武營爵士周」，邀請86歲爵士傳奇薩克斯風演奏家查爾斯洛伊德 （Charles LLOYD）、74歲台灣爵士鼓王黃瑞豐、知名爵士薩克斯風演奏家蘇聖育，獻上《明日依舊》、《爵代豐華》、《臺味爵醒》，3檔風格獨具的爵士派對。

10月由法國音樂之光，身兼作曲家、管風琴家的法國當代樂壇奇才提耶里艾斯卡許，帶來兩場管風琴音樂會。10/12與指揮簡文彬及高雄市交響樂團合作，演繹黃思瑜、聖桑斯、艾斯卡許創作的作品，10/13 將有管風琴經典曲目、個人即興創作的管風琴獨奏會。

▲國際級音樂大師提耶里．艾斯卡許（Thierry ESCAICH）首次親臨衛武營，帶來兩場管風琴音樂會。（圖／Marie Rolland攝影／衛武營國家藝術中心提供）

11月「2024台灣作曲家系列」將帶聽眾感受滿滿懷舊氣氛，推出《不要告別》李泰祥10周年紀念音樂會，向古典、現代與流行音樂的「跨界泰斗」李泰祥致敬，更藉由《夢土上的李泰祥》告別10週年紀念特展，回顧大師的生命軌跡。

此外，全台古典樂迷期盼許久的巴伐利亞廣播交響樂團，相隔6年將在12/5再度登上衛武營音樂廳，由當今最傑出的指揮大師之一賽門．拉圖爵士（Sir Simon RATTLE）率團，演繹馬勒第7號交響曲。另外還有古樂大師皮耶韓岱（Pierre HANTAÏ）、法國維克圖瓦榮譽勳章獎得主鋼琴家尚．伊夫．提鮑德（Jean-Yves THIBAUDET）等超強音樂明星，7月起接連登台。

▲全台古典樂迷期盼許久的巴伐利亞廣播交響樂團，相隔6年將在12/5再度登上衛武營音樂廳。（圖／衛武營國家藝術中心提供）

衛武營駐地藝術家周書毅自2022年啟動的《波麗露在高雄》舞蹈計畫，即將於2024年8月至10月完成最後一塊拼圖，以「那片海」為主題，前進高雄市沿海行政區，並於10/12（六）、10/13（日）在完成高雄38區巡禮後，重返衛武營歌劇院演出《1875拉威爾與波麗露》2024劇場重製版。

●2024下半年舞蹈系列

衛武營將於12/21~12/22 演出《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩二部曲》，帶來濃濃的聖誕節氣息。編舞家葉名樺將延續首部曲中小女孩的勇氣旅程，融入典型台灣孩子的成長經歷，以「成長就像周遊列國」為主題，邀大小觀眾一起走進充滿台灣特色的《胡桃鉗》故事中。

而2年一度的「台灣舞蹈平台」將於11/2～12/1 展開，由衛武營駐地藝術家周書毅擔任策展人，以「身體是一部舞蹈史」為題，邀約來自不同地區國家、不同文化的創作者，透過國際交流會議、展示演出、舞蹈影像展與工作坊等，從各種人、地方、時間洪流中，挖掘不同舞蹈的身體史和歷史脈絡。除了售票節目以外，另規劃有多場免費體驗活動、戶外演出、講座、展覽等，期待台灣的舞蹈能量在國際間綻放。

●啟售時間

衛武營2024下半年節目涵蓋音樂、戲劇及舞蹈，每個月都有強檔，第一波啟售將於6/12中午12點起開放會員，除了「衛武營小時光」系列節目外，會員可享75折早鳥購票優惠；而一般大眾可於6/19中午12點加入搶票行列，至6/26中午12點止，購票享全民早鳥8折優惠。