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簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

簡文彬「露笑受訪」談墜樓鋼琴家　網轟：不寒而慄

▲簡文彬（右）22日出席衛武營記者會，受訪談及墜樓身亡的楊姓鋼琴家（左）。（翻攝衛武營臉書、臉書照片）

文／鏡週刊

曾獲國際鋼琴大賽銀賞的29歲楊姓新生代鋼琴家，21日在臉書開「最後一次直播」後墜樓身亡，事後網路瘋傳一篇楊男的遺書，內容提及，衛武營總監簡文彬曾找他排練歌劇《杜蘭朵》半年，最後卻以「目前不缺了」找別人。衛武營昨（22日）發表聲明，與楊姓鋼琴家說法有所出入，簡文彬昨受訪時，更全程面露笑容，遭大批網友砲轟「不寒而慄」。

衛武營在楊姓鋼琴家離世同日，發聲明表示，總監簡文彬曾於2020年1月聆聽兩位聲樂家試唱，楊姓鋼琴家受其中一位聲樂家之邀請擔任伴奏，期間楊姓鋼琴家向簡文彬總監請益合適精進技巧的練習曲目，簡文彬總監建議對方可從《杜蘭朵》練習，屬「一般交流性質」。後因新冠疫情爆發，因應防疫相關措施，同年8月底的歌劇《杜蘭朵》演出僅以2019年4月首演之原班底進行排練工作。

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而簡文彬昨出席衛武營爵士週記者會，被詢問楊姓鋼琴家過世一事，他指出，楊男曾於2020年6月透過臉書詢問是否有參與排練的機會，簡文彬回覆對方因演出場次減少，將由原班底演出，並邀請他如有興趣可前來觀摩排練，還附上了完整的排練時間表，楊男回覆「謝謝」，但最終並未前來觀看排練。強調他與楊男只見過一次面，從未討論過他在衛武營的演出安排，更沒有取消任何邀請。

簡文彬「露笑受訪」談墜樓鋼琴家　網轟：不寒而慄

▲簡文彬受訪時全程笑，遭網友質疑。（翻攝衛武營臉書）

簡文彬「露笑受訪」談墜樓鋼琴家　網轟：不寒而慄

▲▼網友砲轟簡文彬態度可議。（翻攝YT頻道）

簡文彬「露笑受訪」談墜樓鋼琴家　網轟：不寒而慄

不過，簡文彬受訪時全程面露笑容，網友在衛武營臉書底下砲轟「人都過世了，回應時可以不要笑嗎？」「看他還在笑，真的一股怒氣就升上來」「我中午看新聞也是很訝異，明明回應的是一條人命的事，怎麼還在那邊微笑？」

相關新聞影音留言區也有大批網友批評簡文彬態度可議，「為何你說這件事情毫無憐憫之心，受訪還臉色愉悅啊？沒有嚴肅對待？真的要檢討嘍~」「只有我覺得他一邊講一邊笑心裡發寒嗎？」「為人師表當到藝術總監，竟然用這種輕浮的態度發表言論，人家都去世了你是在笑三小朋友？」「看一下這簡總監，邊訪問邊微笑，一切盡在不言中。」「這位藝術總監發言神情很不適當」「怎會這樣？邊說邊笑好詭異」。

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