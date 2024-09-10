轉任健保署生變　前桃園衛生局長劉宜廉回敏盛醫院副總院長

▲劉宜亷(右)接任敏盛醫療體系副總院長。（圖／敏盛醫療體系提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局長劉宜亷原定9月接健保署副署長，市府離職手續和衛福部派令，都已在8月初完成，且市府也發布新任衛生局長人選，未料，8月下旬劉宜亷婉謝副署長職務，引發各界關注其未來動向之際，敏盛醫療體系9日於月會上，宣布劉宜亷與台灣護理教育學會理事長胡文郁，分別受任為體系的副總院長。

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▲胡文郁(右)接任敏盛醫療體系副總院長。（圖／敏盛醫療體系提供）

敏盛醫療體系總裁楊敏盛表示，劉宜亷副總院長此次回任，將負責管理體系旗下的分院、健檢中心以及家庭醫學等業務。他的回歸還肩負著一項重要任務，即推動健保署自今年起升級的「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」(家醫計畫)，此升級計畫將進化為「大家醫計畫」，以病人為中心，推動全人照護，特別著重於整合糖尿病、初期慢性腎臟病及代謝症候群等領域，讓病人在同一院所內享有全面且完善的醫療服務。

胡文郁教授則將負責領導護理教育指導、護理專業人才培育，並推動政府護理相關計劃案申請、護理專業技能提升及臨床護理專家培訓等重要業務。楊敏盛總裁親自主持了兩位副總院長的布達典禮，並表示，劉宜亷與胡文郁的到任，將為敏盛醫療體系注入強大的專業力量，這不僅是敏盛之福，更是桃園病患的福音。

楊總裁強調，體系的發展腳步永不止步，每一項重大決策都需要全體同仁以充分的信心、陽光的態度和穩健的步伐共同努力，為迎接敏盛醫療體系50週年創造豐碩成果。