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敏盛醫療體系與扶輪社共同努力　開啟桃園復興區遠距醫療服務

▲敏盛智醫城＋國際扶輪，桃園復興區遠距醫療服務啟動

▲桃園市復興區衛生所遠距醫療設備捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

由敏盛醫療體系領銜，結合國際扶輪八德美德社、馬來西亞古來社、青埔社、同德社、高之鐵社及山悅社共同努力，桃園市復興區衛生所遠距醫療設備捐贈，17日於敏盛經國總院舉行。主辦的八德美德扶輪社社長周荃說，通過遠距醫療技術，讓醫療照顧從此沒有地域的限制，桃園唯一原民區復興居民健康，有更便捷的醫療服務。

敏盛醫療體系總裁楊敏盛說，敏盛今年邁入第49年，長久以來，以社區居民健康守護神自許。感謝3502地區八德美德等扶輪社，集合各方善心，捐贈遠距醫療設備並和敏盛醫院智醫城合作，透過Ai與物聯網和遠端，提供遠距醫療服務。

▲敏盛智醫城＋國際扶輪，桃園復興區遠距醫療服務啟動

▲國際扶輪3502地區總監林淑華指出，遠距醫療設備捐贈，提升原民區醫療保健服務品質。（圖／記者楊淑媛攝）

國際扶輪3502地區總監林淑華指出，此次遠距醫療設備捐贈包括：視訊專科會診、電子雲端病歷、電子支付等，讓偏鄉居民在地就診時，能夠隨時連線醫院進行遠距會診，提升原民區醫療保健服務品質。

此次計畫得到了多個扶輪社的鼎力支持，有主辦的八德美德社、國際配合馬來西亞古來社、青埔社、同德社、高之鐵社及山悅社的積極參與和協助。這些社團的共同努力，確保了計畫的順利推進與未來執行。

▲敏盛智醫城＋國際扶輪，桃園復興區遠距醫療服務啟動

▲桃園市復興區衛生所遠距醫療設備捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

這次活動國際扶輪3502地區總監林淑華、敏盛醫療體系總裁楊敏盛、敏盛醫療體系總院長陳文鍾、桃園市衛生局副局長黃翠咪、國際扶輪3502 地區全球獎助金主委林秀琴、八德美德扶輪社社長周荃、八德同德扶輪社社長陳家莉、桃園山悅扶輪社社長吳進福、桃園青埔扶輪社社長張新奇、桃園高之鐵扶輪社創社社長翁振賢及扶輪社友們，均出席捐贈活動。

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