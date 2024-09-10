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超易怒！4星座「一不順就怪東怪西」　愛牽拖讓人心好累

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲4星座有易怒體質，一不順他的意就會開始抱怨。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

人生不如意事十常八九，不過有些星座似乎特別容易為此動怒。塔羅牌老師艾菲爾點名「4星座」情緒反應激烈，當遭遇不順遂時就把怨氣發洩到身邊的人事物上、怪東怪西，無法平靜地面對眼前的困難或挑戰。上榜的有雙魚座、摩羯座、雙子座和巨蟹座，易怒體質讓周遭的人壓力倍增。

生活不如意就開始怪東怪西的「4大星座」，請同時參考太陽、上升及月亮星座：

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1.雙魚座

天生情感豐富，容易受到情緒波動所影響的雙魚座，當面臨波折時，會表現出強烈的反應，甚至會把問題歸咎於他人或環境。情緒化的反應讓雙魚座容易陷入「牽拖」的狀態，無論是工作上的挫折或對感情的不滿，他們總愛以悲情的方式表達不爽。個性使其在壓力下容易情緒失控，常不自覺地把內心的不安和挫敗感擴散到周圍的人身上。

2.摩羯座

摩羯座雖然平常看起來冷靜自持，一旦遇到挫折或壓力時，反應就會異常激動，由於他們有著強烈的控制慾，當事情發展不如預期時，容易遷怒於他人。摩羯座常會因為自己無法掌控的變數而感到焦躁不安，進而對身邊的人發火或暴跳如雷，很難冷靜下來反思問題的根本原因，而是選擇用指責或批評來發洩情緒，使得人際關係一度緊張。

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲生活只要一不如意，雙子座就會酸言酸語、疑神疑鬼。（示意圖／pixabay）

3.雙子座

聰明靈活的雙子座，容易因為多變的個性讓人摸不著頭緒，在面對生活中的不順時，常以酸言酸語表達不滿，甚至疑神疑鬼地揣測他人的動機，這種過度敏感和多疑的態度，使他們容易誤解他人意圖，進一步引發內心的憤怒和焦慮。雙子座情緒一差就缺乏耐心，容易對周遭的一切感到挑剔，進而激化矛盾，情緒化的表現不僅影響心情，也會使人際關係陷入困境。

4.巨蟹座

巨蟹座情感細膩，對外界的敏感度極高，一不順心就容易情緒失控，表現出強烈的抱怨情緒，他們總覺得自己被外在環境壓迫，因而不自覺地怨天尤人，認為自己遭受不公平對待。負面情緒的積累，使得巨蟹座在面對困境時，難以冷靜地思考解決方法，他們必須學習調整心態，才能更從容地面對生活中的挑戰和波折。

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