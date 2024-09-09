北農遭爆「強迫員工買中秋烤肉組」！議員批吃飽太閒　副總澄清了

▲北農推出中秋烤肉組，卻遭員工爆料強迫認購。（圖／翻攝自北農官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

隨著中秋烤肉季的來臨，台北農產運銷公司（北農）也推出限量一萬份的烤肉組合商品，不過卻有員工爆料，公司要求員工認購烤肉組合，以達成銷售目標，並對外推銷，造成極大壓力，此舉也被民進黨台北市議員簡舒培痛批「不務正業、吃飽太閒」。對此，北農也出面澄清了。

有北農員工近日在臉書爆料，指公司要求不同層級的員工認購價值2199元的「烤肉組合」，引發員工不滿，擔心不購買會影響考績、年終獎金及晉升機會。其中主任、經理需認購50組，課長20組，管理組長14組，拍賣員則需認購4至5組。

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另有員工質疑，即使1組烤肉組賺取200元，1萬組的利潤也不多，對提升北農營業收入幫助有限。部分員工更擔心，此舉將影響他們與產地及承銷業者之間的公平交易，進而影響農產品價格，削弱北農的公正性。

對此，北農副總路全利回應，公司考量到消費者在中秋節有烤肉需求，為提供多元化服務，因此推出烤肉組，並強調公司推廣商品也希望同仁同心協力行銷，雖各單位有訂目標，但並沒有強制，只是推廣行銷的一種模式。

不過，簡舒培批評，北農作為農產運銷公司，不應涉足推銷烤肉組這類不相關業務，董事長楊鎮吾與總經理吳芳銘的領導決策方向錯誤，偏離了北農的核心職責。

簡舒培表示，北農應專注於農產運銷工作，而非跨行推銷肉類、漁獲等與其核心業務無關的產品，這種經營錯誤不僅讓員工背負沉重壓力，也暴露了領導層「外行領導內行」的問題。