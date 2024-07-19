北農米其林頂級烤肉組　激殺平民價

▲今年中秋，北農精心推出「桂月講究烤肉組」，原價2899元，回饋價2199元，數量有限。

圖、文／北農提供

烤肉在台灣已成為中秋節不可缺少的歡慶活動，北農除了專注蔬菜水果的拍賣本業，也看準了烤肉的龐大商機，精心推出「桂月講究烤肉組」，原價2899元，感恩回饋平民價2199元，數量有限，慢了只能明年再見。

今年9月17日中秋節，北農攜手「究好豬」品牌推出限量中秋烤肉組，即日起至9月2日開放訂購，最後出貨時間9月10日；此外，7/27(六)上午9至12點將於北農嚴選舉辦試吃活動，並結合知名直播平台「就醬播」、經展投資管理顧問公司共同推廣中秋限量烤肉組。

這次的「桂月講究烤肉組」為北農50週年X究好豬40週年聯名呈獻，結合米其林餐廳選用與美食評鑑「500盤」唯一指定的台灣頂級豬肉品牌「究好豬」，肉品回甘鮮甜、Q彈多汁，令人回味無窮。產品包括「究好豬」的金斧豬排、帶皮五花肉條、鹽蔥五花肉片、蒜味梅花肉片，以及大樹小農「酒釀玉荷包香腸」、「天和鮮物」船凍透抽、北海道帆立貝柱及「陸仕」鐵板烏龍麵、鐵板刀削麵等，另送精美保冷袋共10項產品，限量1萬組。

北農表示，「桂月講究烤肉組」除了端出空前特價2199元，相當於不到76折，另外還加碼推出周年限定免運加價購活動，可再加購「有機七巧蔬菜箱」、「有機十全蔬菜箱」及「健康酵醋組」，實在物超所值。北農中秋烤肉組訂購專線為02-2516-2519#5907、5939；亦可到北農嚴選網站訂購，網址：https://store.tapmc.com.tw/。