賀「考試滿分」！北農質譜快檢獲台美檢驗8個滿意認證

▲北農自107年建置質譜快檢檢驗室以來，檢驗人員每年定期至農業部農業藥物試驗所回訓。

圖、文／臺北農產運銷股份有限公司提供

北農質譜快檢檢驗室參加台美檢驗科技股份有限公司舉辦的113年度農藥殘留能力試驗（盲測），質譜快檢技術應檢出其中8項農藥，北農全部檢出且每項檢驗數據均取得「滿意」成績，檢驗能力考試滿分！

北農表示，「能力試驗 (Proficiency Testing)」主要為評估實驗室測試等領域之能力，就像是實驗室的考試，透過檢測相同的樣品，實驗室間相互比對檢驗結果，評估實驗室內部量測水準，確認是否有檢驗程序不當、人員訓練不足、技術操作不佳或儀器設備校正等問題，等於實驗室品質和水準的展現。

台美檢驗是國內少數取得全國認證基金會（TAF）ISO/IEC 17043認證，可辦理農藥殘留之能力試驗執行機構，其執行能力試驗的評估結果，在國內及國際均備受認可。北農自107年建置質譜快檢檢驗室以來，檢驗人員每年定期至農業部農業藥物試驗所回訓，也自費以公告方法比對檢驗數據，不斷精進檢驗技術，對自身檢測能力深具信心。北農今(113)年特向台美檢驗申請能力試驗，各項檢驗數據共取得8個「滿意」成績，顯示北農農藥檢驗能力已獲得國際ISO認證之肯定。

蔬果中殘留農藥之議題深受民眾重視，北農質譜快檢檢驗件數至今也已突破10萬件，未來，北農仍會持續精進檢驗能力，讓消費者買的放心，吃的安心。