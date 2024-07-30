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凱米颱風致災菜價漲　北農擴大供應平價蔬菜

▲▼ 北農,蔬菜,優惠,凱米颱風,供應,臺北市政府,農作,災害,農民。（圖／北農提供）

▲北農配合農糧署優惠措施，即日起至8/5止，推出甘藍優惠措施，供應大台北地區全聯超市共233家店。

圖、文／北農提供

為因應凱米颱風造成蔬菜價格波動，北農配合農糧署優惠措施，即日起至8/5止，為期10天，推出進口甘藍一顆不超過75元；國產甘藍一顆不超過110元的優惠措施，供應大台北地區全聯超市共233家店，歡迎民眾選購！

此外，北農擴大供應平價蔬菜品項，同步配合臺北市政府政策，啟動「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」，於7月29日～8月2日（共計5日），釋出平價蔬菜總計約78噸，嘉惠消費大眾。

北農表示，本次釋出品項包括裸賣葉菜29元/包、日本山藥148元/支、本產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥39元/袋、鮮香菇58元/袋、進口蘿蔔29元/條、進口洋蔥16元/粒、產銷履歷胡蘿蔔20元/袋、韓國大白菜（切）78元/粒、進口青花42元/粒、美國西洋芹菜78元/袋，共計11種平價蔬菜。

颱風來臨前，北農即提前部署，積極與供應單位密切聯繫、掌握貨源，加強到貨供應。同時，颱風帶來的充沛雨量，導致農作物嚴重災損，北農主動關懷農友與產地生產狀況，也呼籲消費者在這段艱難時刻，多採用根莖類等替代性蔬菜，共體時艱一起為農民加油打氣， 早日從災害中重新站起來恢復元氣。

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