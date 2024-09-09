廟會遶境隊伍驚見「球棒隊」！警攔下盤查...原來真的是棒球隊

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一處宮廟昨（8）日上午舉行廟會遶境活動，警方也派員協助交通勤務，員警在隊伍中驚見兩人騎著一台機車，腳踏墊上帶有球棒、後座乘客揹的背包上也插著球棒，擔心兩人是「球棒隊」鬧事，於是將兩人攔下盤查，不料兩人竟拿出剛打完球濕透的球衣，證明自己真的是「棒球隊」，害警方虛驚一場。

▲警方攔下兩名攜帶球棒的男子盤查。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

小港分局桂陽派出所所長王學甫、副所長孫重康，昨日執行廟會遶境勤務，上午11時許在小港區中安路與金城路口發現兩名男子共乘機車且騎在遶境隊伍後方，腳踏墊上帶有球棒、後座乘客揹有球棒。

▲男子攜帶球棒遭盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方為防制暴力事故發生，主動上前盤查兩男。盤查後發現兩男是在大坪頂打完棒球欲返家，途經遶境行經路線，車上皆帶有球衣、球鞋與球褲，並未有不法情事發生。

小港警分局表示，這次遶境活動已在 2 週前超前部署向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，應自主管理、降低噪音、嚴禁鬥毆，勿佔用未經申請道路，也呼籲廟會活動嚴禁打架滋事、提供酒類毒品或迷幻藥等物品，嚴禁穿著幫派制服或攜帶旗幟及包含球棒等任何器械，請民眾予以守法。