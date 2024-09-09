不爽女友前任勾勾纏！彰化少年撂7屁孩亂棒痛毆　他猛喊歹勢倒地

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名少年不滿女友的前任男友一直勾勾纏，找來7個小屁孩，日前趁對方從台中到彰化找女友時，將人押到員林市一處三合院前，持棍棒不斷狂打，打到滿頭滿臉鮮血直流倒地，還拳打腳踢，直到有名阿北聽到打鬥聲大聲喝止，這才一轟而散，轄區員林分局接獲轉報後，依傷害、毀損及妨礙秩序，函送少年法庭偵辦。

▲彰化男少年夥同7人押人棒打。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

8月29日晚間19時左右，這名少年不滿女友的前男友從台中到彰化，希望女友能回心轉意，氣得火冒三丈，撂7個少年，分持棍棒將前男友押到山腳路一處三合院前圍著他開打。

這段打人影片被po上「黑色豪門企業」，打人過程長達1分多鐘，遭打的穿著橘色上衣少年手無寸鐵，抱著頭直喊「歹勢啦」，這一群手持棍棒的少年則不斷的嗆「啥小」，簡直往死裡打，橘色上衣少年被逼到角落倒地，一群人仍不斷的拳打腳踢，直到有大人出面制止，這群少年才停止。

由於案發當時受害者未報案，事後向台中市第六分局西屯派出所提告，台中警方於9月6日轉報員林警分局，轄區派出所立即調閱監視器，將打人的8人帶回，涉案人皆是15、16歲的未成年人，警方以傷害、毀損、妨礙秩序等罪函送少年法庭偵辦。