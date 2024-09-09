　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不爽女友前任勾勾纏！彰化少年撂7屁孩亂棒痛毆　他猛喊歹勢倒地

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名少年不滿女友的前任男友一直勾勾纏，找來7個小屁孩，日前趁對方從台中到彰化找女友時，將人押到員林市一處三合院前，持棍棒不斷狂打，打到滿頭滿臉鮮血直流倒地，還拳打腳踢，直到有名阿北聽到打鬥聲大聲喝止，這才一轟而散，轄區員林分局接獲轉報後，依傷害、毀損及妨礙秩序，函送少年法庭偵辦。

▲彰化男少年夥同7人押人棒打。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲彰化男少年夥同7人押人棒打。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

8月29日晚間19時左右，這名少年不滿女友的前男友從台中到彰化，希望女友能回心轉意，氣得火冒三丈，撂7個少年，分持棍棒將前男友押到山腳路一處三合院前圍著他開打。

這段打人影片被po上「黑色豪門企業」，打人過程長達1分多鐘，遭打的穿著橘色上衣少年手無寸鐵，抱著頭直喊「歹勢啦」，這一群手持棍棒的少年則不斷的嗆「啥小」，簡直往死裡打，橘色上衣少年被逼到角落倒地，一群人仍不斷的拳打腳踢，直到有大人出面制止，這群少年才停止。

由於案發當時受害者未報案，事後向台中市第六分局西屯派出所提告，台中警方於9月6日轉報員林警分局，轄區派出所立即調閱監視器，將打人的8人帶回，涉案人皆是15、16歲的未成年人，警方以傷害、毀損、妨礙秩序等罪函送少年法庭偵辦。

ET快訊
「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲「2022／11／01
竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」疑灌酒亡　店長說法曝光
獨／夫妻YTR「老公遭撞」多處骨折！　畫面曝光
台中人行道變機車海　警狂開292張罰單奏效了
才退役「李洋機場曬女友合照」　她要出國留學了
陳屍承德路4天　最後身影曝光
快訊／情侶雙亡！屋內飄出屍臭...嚇壞房東

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

妻用夫舊手機！跳出女同事私密照「想舔妹妹了」　鹹濕訊息全抓包

挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　多處骨折腦出血...ICU搶命中

北市裸男闖檳榔攤持刀恐嚇！西施嚇壞尖叫呼救　他落跑畫面曝

快訊／高雄公寓驚傳雙屍！飄惡臭嚇壞房東　開門見情侶雙亡

最後身影曝光！老翁領完藥騎車回家　離奇陳屍分隔島樹叢4天

多人突收「不明月餅禮盒」！社福機構急公告遭冒名　高雄警追查

廟會遶境隊伍驚見「球棒隊」！警攔下盤查...原來真的是棒球隊

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

妻用夫舊手機！跳出女同事私密照「想舔妹妹了」　鹹濕訊息全抓包

挑戰「1公升的眼淚」活動！竹科工程師疑灌酒亡　酒吧店長說法曝光

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　多處骨折腦出血...ICU搶命中

北市裸男闖檳榔攤持刀恐嚇！西施嚇壞尖叫呼救　他落跑畫面曝

快訊／高雄公寓驚傳雙屍！飄惡臭嚇壞房東　開門見情侶雙亡

最後身影曝光！老翁領完藥騎車回家　離奇陳屍分隔島樹叢4天

多人突收「不明月餅禮盒」！社福機構急公告遭冒名　高雄警追查

廟會遶境隊伍驚見「球棒隊」！警攔下盤查...原來真的是棒球隊

六角8月營收創24個月新高　王座寫單月同期最佳

仁寶8月營收月增10%「寫近9個月新高」　PC出貨穩定成長

大橋垮掉「10車多人墜河」畫面曝光　摩羯襲越南暴增至59死

機車捲入軍卡底部！台中軍人駕駛未讓直行車　女騎士命大逃劫

恆春鎮中正路段違規停車嚴重　警設置科技執法取締

摩羯強襲越南25死！河內樹倒2.5萬棵　上班日像「馬路障礙賽」

台中消防員墾丁潛水訓練死亡　彰檢今相驗明解剖釐清死因

「寶可夢Type:Ghost」一番賞推出：耿鬼大布偶、謎擬Q夜燈獎項公開

「1500沈慶京」不是見面時間？柯文哲「2022／11／01」下午行程曝光

他想入手滿意物件「會介意鄰居全是租客？」　網點1關鍵：更重要

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

社會熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

父死2歲兒失聯！媽媽心碎淚喊：弟弟回家了

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

即／高雄驚傳雙屍！情侶陳屍租屋處

花蓮1大1小被沖走！深夜尋獲一具遺體

醫美女員工勾搭總院長！　「爽住豪宅開名車」曖昧訊息被抓包

更多熱門

相關新聞

陳屍分隔島樹叢4天！老翁最後身影曝光

陳屍分隔島樹叢4天！老翁最後身影曝光

台北市承德路五段、中正路口今(9日)上午傳出一起離奇死亡案件，一名環保局人員今早在中央分隔島打掃時，意外於樹叢中發現一具男性遺體，嚇得連忙報警；警方調查，確認死者是72歲的褚姓男子，6日當天曾外出到醫院拿藥，但卻因不明原因獨自走上分隔島，還疑似心肌梗塞倒地死亡，因地處隱蔽，直到4天後才被清潔人員發現。

宜蘭市救護車與小貨車路口碰撞　撞擊瞬間影片曝

宜蘭市救護車與小貨車路口碰撞　撞擊瞬間影片曝

苗栗台3線休旅車停車道中間「等人」　重機急煞倒地

苗栗台3線休旅車停車道中間「等人」　重機急煞倒地

潛工地偷93捆電纜線　慣竊滿身汗辯：來運動

潛工地偷93捆電纜線　慣竊滿身汗辯：來運動

被爆做假帳爽吃喝席開80桌　水利署彰管處說了

被爆做假帳爽吃喝席開80桌　水利署彰管處說了

關鍵字：

彰化少年打人傷害三合院影音

讀者迴響

熱門新聞

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！母見2歲兒遺體跪地痛哭

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

8分鐘灌700cc「斷魂百香果」！25歲工程師死因曝光

百萬YTR HOOK親姊結婚「阿滴限動暴雷真面目」

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／花蓮渡溪遭沖走！2歲兒找到了　遺體卡水門柵欄上

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

16要來了！4舊機將停產「3款iPhone降價販售」

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

快訊／柯文哲羈押禁見！律師「不提抗告」

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場

00919、00929高配息恐「撐不下去」　達人示警：遭遇相同問題

可能有颱風！　今下最大地區曝

明晨亮相！iPhone 16「全系列價格曝光」

更多

最夯影音

更多

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

中華隊6比1戰勝日本！　睽違17年奪U18亞青冠軍

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面