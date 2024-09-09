啦啦隊正妹練習生仙爆！內行曝「超狂背景」：是他女兒

▲富邦啦啦隊練習生背景超狂。（圖／翻攝自FB／速報活動梗）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在許多啦啦隊成員的聲量不輸藝人，新進隊員也總是備受矚目。經常分享啦啦隊正妹照的粉專「速報活動梗」5日下午貼出照片，主角是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的練習生，清新甜美的氣質令眾人狂讚。就有內行粉絲曝光妹子超狂身分，「聽說是藍波老師的女兒」、「這是藍波他女兒吧？」話題引發熱論。

粉專「速報活動梗」5日分享一位富邦啦啦隊練習生的美照，可以看到她有著一張瓜子臉，配上有神大眼、高挺俏鼻，乍看之下給人一種清新氣質的感覺。不過，再搭配弄成公主頭的長直髮，頭頂還戴著一個藍色的大蝴蝶結，又覺得她俏皮甜美又充滿活力。

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看到照片後，不少人紛紛大讚，「我以為是郭靜」、「五官也太立體了」、「蠻特別的，喜歡」、「該支持了吧」、「好可愛」、「she's beautiful」。其中，還有內行粉絲曝光妹子超狂身分，「她就是藍波老師的女兒，潔潔」、「她是藍波的女兒潔潔，舞蹈底子相當不錯，有這麼厲害的老爸，當然不是蓋的」、「舞真的跳得很好又認真，很棒」、「她的底子強，有爸爸在教。兩姊妹的五官都非常的立體，就算不開美顏也蠻可愛的。」