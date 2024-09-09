8車私闖管制區！花蓮渡溪釀2死悲劇　當地居民：要看水量別硬走

記者黃彥傑、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉二子山產業道路8日下午溪水暴漲，導致一對嘗試駕駛吉普車渡溪的父子，當場被沖走釀2死。對此，警方表示二子山區域屬於管制區域，無論從溪谷進入還是走林道，都必須先作入山申請，但目前沒有接獲入山申請。

▲花蓮渡溪翻車，父子2人身亡。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣消防局表示，12男、9女共21人乘8輛車到萬榮鄉二子山野營，其中1輛車渡溪時不慎翻覆，車上31歲林姓男子與2歲兒子被溪水沖走。林男遺體於8日深夜10時被尋獲，2歲幼子失蹤，搜救人員今（9日）投入無人機擴大搜救，於水門柵欄上找到，但已死亡。

▲當地居民指出，這個季節都是下午下大雨，看天有暗就要離開了。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方表示，二子山區域屬於管制區域，無論從溪谷進入還是走林道，都必須先作入山申請，但目前都沒有接獲入山申請。

當地居民指出，這個季節都是下午下大雨，看天有暗就要離開了，因為會溪水暴漲，水會很急，平常的時候溪流都很正常，下大雨的時候就會暴漲，如果要過來要注意看時間，下午就要走，車子不要硬走，車子開進去的時候要看水量，水很大就不要進去。

▲四驅車溯溪玩家指出，去之前要先看左右側是否有高處。（圖／記者黃彥傑翻攝）

越野溯溪黃姓玩家指出，下去河床之前要看那幾天的氣象報告、雲層圖，可以避免午後雷陣雨，才有時間去做防範跟預防，如果到現場溪水爆漲，要注意水是否突然渾濁，河床比較窄的地方溪水會突然暴漲啊，去之前要先看左右側是否有高處，還是有草比較多的地方，有一些樹木的地方，有草有樹的地方，就是表示平常的水位沒有那麼高，所以可以往高處跑。

黃姓玩家表示，如果說水位臨時暴漲的話，看有沒有最近的出口，沒有的話往左右側找最高點，車子也不要了，就是生命比較重要，不要強行渡過，因為時間絕對是來不及的，水裡的東西根本看不到，假設有什麼大石頭，浪花一打上來車就會翻覆。