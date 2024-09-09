花蓮渡溪父死2歲兒失蹤！母帶小被被赴現場　淚喊：弟弟回家了

▲花蓮吉普車溯溪翻覆，造成1死1失聯，林妻發文希望能盡快找到2歲兒子 。（圖／翻攝林妻IG）



記者吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉8日午後強降雨，二子山產業道路溪水暴漲，導致一行8車、21人的溯溪團受困，其中一名林姓男子(31歲)開吉普車載著2歲兒嘗試過溪，卻不幸遭洪水沖走，搜救人員在離事故地點3.5公里尋獲林男遺體，但2歲兒仍下落不明。家屬接獲噩耗後悲痛不已，今早林男妻子帶著兒子最愛的玩具及小被被到事故現場，心痛喊「弟弟，回家了好不好」盼能盡快找到兒子。

林妻昨天早上才在IG分享和2個女兒在海邊戲水的天倫照，怎料下午老公和兒子就遭溪流沖走，她在IG PO出兒子失蹤前的最後身影，拜託在出海口附近的花蓮人幫忙尋找，難過喊「弟弟媽媽好想你，回家了好嗎？我叫你叫好久了，回家了！」今早林妻帶著兒子最愛的玩具、小被被、零食到現場，向兒子喊話「你最愛的車車都帶來了，還有你在媽媽家搶著蓋的小被被都有，我們一起回家好嗎？」「弟弟，回家了好不好」。

▲花蓮渡溪翻車，2歲童仍失蹤。（圖／記者王兆麟翻攝）



警消表示，12名男、9女共21人乘8輛車到萬榮鄉二子山野營，其中1輛車渡溪時不慎翻覆，車上31歲林姓男子與2歲兒子被溪水沖走。林男遺體於8日深夜10時被尋獲，2歲幼子目前仍失蹤，搜救人員今（9日）投入無人機擴大搜救，出動50人、空拍機4台，分6組在翻車地點到出海口部分進行地毯式搜索。