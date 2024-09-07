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小孩讀大學「一個月給8000元夠用嗎？」　網指出1關鍵：真的貴

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲大學生一個月需要用多少錢？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

讀大學時，生活費多少才夠用呢？近日有網友發文表示，他有個親戚本打算給兒子一個月8000元，但是兒子卻覺得不夠用，並說自己想要一台新的摩托車。聽到這也讓他好奇，現在小孩讀大學，一個月要多少錢才夠用？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「親戚小孩剛上大學，一個月給八千不夠？」為標題發文，提到他有個親戚的兒子和他一樣，在北部讀大學，並且住在學校宿舍。本來親戚打算給兒子一個月8000元，但兒子卻覺得不夠，並說自己想要新的摩托車。

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原PO透露，他以前讀大學時，一個月才拿4000元而已，甚至到了大二之後，就沒再拿錢了。因此他也好奇，現在小孩讀大學，一個月要多少錢才夠用？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「夠吧，住宿舍、騎腳踏車、吃學餐」、「真的不太夠，1萬5是基本」、「1萬6差不多吧，現在一個便當100塊欸」。也有網友認為，「學校宿舍夠，但是大學生不會自己打工喔」、「叫他自己去打工賺錢，現在很缺人」、「機車想買不會自己賺嗎」、「覺得要1萬，另外要新機車自己賺，不然二手的加減騎」。

還有網友則覺得要看地點，「北部的話，如果沒有額外打工，8000的確不太足夠支付宿舍跟三餐」、「台北的話不夠吧，我那時候一個月含房租家裡給我2萬5」、「北部大學的確1萬比較夠，住宿另計」、「現在外食真的貴，尤其北部，8000就吃飯錢，其他花費就不夠了」。話題引發討論。

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