台中道町森私幼8教保員虐20童　鈴鼓敲頭+關廁所...停業再罰62萬

▲台中貴族幼兒園道森町驚傳有過半教保員動手虐童。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日私立貴族幼兒園道町森驚傳教保員集體虐童，惡毒教保員不僅以關廁所等8大酷刑不當對待年僅3、4歲孩童，教育局更查出，道町森幼兒園12名教保員中，竟有8人涉嫌虐童，其中1名教保員因手持鈴鼓敲打幼兒頭、背，還將幼生關進廁所，已遭教育局重罰24萬元，且4年不得在教保機構任職。

教育局表示，除了首名涉嫌虐待的教保員，經檢視監視器影像，擴大調查發現，另7名教保服務人員多次用推、拉、摔、打頭等方式虐童，且判斷屬慣性行為，共有20名幼生受害；教育局更查出，整所幼兒園才8個班級，竟然有6個班級孩童都受虐，認定委員會日前開會決議教保服務機構應予解聘教保員，其中1人管制3年、裁罰18萬元；2人管制2年、裁罰12萬元；4人管制1年、裁罰6萬元，全部教保員總計被罰62萬元；另外，幼兒園負責人疏於園務及員工訓練管理責任，遭勒令幼兒園停辦一年的處分。

▲市議員張家銨以及人本基金會列出惡毒教保員虐童8大酷刑。（圖／人本基金會提供）



這起案子係因家屬向教育局投訴未果，怒向民代申訴，民代列出幼兒園的8大恐怖酷刑，當中之一就是把4歲娃兒「關進小黑屋，威脅會有魔鬼纏身」。據了解，多人曾被帶到3樓教師專用廁所「關禁閉」；甚至有孩子被關了8分鐘後，剛好有人上廁所，趁開門空檔溜出「小黑屋」，沒想到竟被拖回廁所繼續關，家長得知真相後心碎崩潰。

拒絕兒虐，請撥打110、113。