吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗澡？

▲來自日本的「藏壽司 」深受台灣消費市場歡迎。（圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／閔文昱報導

連鎖迴轉壽司「藏壽司」來自日本，吃壽司之餘還可以抽扭蛋，很受台人歡迎。不過，有女網友近日到藏壽司用餐時直擊，鄰桌客人每次只要看到迴轉台上有生山葵和柚子醋醬包，都會伸手抓走一大把，前前後後抓了20趟以上，讓她傻眼直呼「到底是有多喜歡？」畫面曝光後，引發熱議。

這名女網友今（7日）在臉書社團「爆料公社」PO出畫面，只見每當生山葵和柚子醋醬包經過鄰桌時，該客人都會伸手抓走一大把，讓她不禁質疑「到底是有多喜歡才需要在藏壽司這樣大把大把的抓走每次轉過來的芥末跟柚子醋呢？至少拿超過20趟了，每次轉過來就是抓一大把」。

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▲原PO目擊藏壽司「生山葵柚子醋」被大把帶走。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO也透露，她有向店員反映此情況，但店員並未進行任何處理。對此，不少網友紛紛砲轟「是想拿來洗澡膩」、「太狠了吧」、「臉皮比腳皮厚」、「乾脆整碗拿走算了」、「好扯，懷疑他根本是抓進自己的包包」、「蕭貪台灣人」、「鬼島人素質正常啦」。

不過也有網友緩頰，認為藏壽司的醬包份量較小，若是多人用餐且口味重，一次抓一大把也可以理解，「我去吃一開始最少都先開5-6包，不夠再拿。如果一桌坐6人，30包的話好像也不奇怪」、「柚子醋我也會一次用很多，以前用瓶子直接倒比較方便，現在改小包需要很多包」。