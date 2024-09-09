醫美女員工勾搭總院長！　「爽住豪宅開名車」曖昧訊息被抓包

▲黃妻抓包黃男與員工廖女過從甚密。（示意圖與本文無關／Pakutaso）



記者張靖榕／綜合報導

國內一間醫美集團黃姓總院長與廖姓女員工互動過於親密，被元配指控兩人婚外情，除互傳曖昧訊息，黃男還經常帶廖女到台中房子過夜，甚至送車、送房、送台中診所的財務、人事權力給廖。黃妻控婚姻遭破壞，向廖女求償100萬元；法官一審判定廖女應賠償黃妻20萬元，全案可上訴。

判決書指出，該家醫美集團在台北、新竹、台中和高雄都有同名整形外科診所，黃男擔任總院長，並與妻子自2003年結婚至今逾20年，育有3名子女。黃妻則為留美企管碩士，負責處理台中診所財務，並擔任新竹診所的執行長。

黃妻提告主張， 一天前往新竹診所處理公務時，發現自己使用的電腦竟然有員工廖女的Line訊息通知，點開訊息後，發現是黃男用她電腦登入帳號後忘記登出，而黃男與廖女的對話內容相當曖昧。

兩人不僅討論看屋、購屋、購車及購買家具計畫，還互傳曖昧訊息，「很想，你想抱抱」、「老公早點休息…很想你」、「想你惹」、「我也是，很想你」、「我們晚上住這附近飯店嗎?」、「可以King size的床架嗎」等。

黃妻更控黃男先前在台中買房給全家住，但因為孩子上學關係從未全家一起住過該間房，後來作為黃男到台中工作過夜使用，但她調監視器發現，黃男竟和廖女經常到該間房過夜，再一起去上班，甚至於2022年將價值千萬的預售屋，直接轉讓到廖女名下。

黃男2023年7月更將台中診所的財物、人事交由廖女管理，並把台北診所收入匯入廖女名下公司，還買賓士車讓廖女代步。黃妻表示遭黃男與廖女背叛，已嚴重影響精神，對廖女提告求償100萬元。

廖女矢口否認破壞黃女家庭，也辯稱從未傳曖昧訊息給黃男，而是被黃男聘雇後，由預售屋抵償積欠的150萬元簽約金，後續貸款是由廖女自付。對於在台中住所一起過夜，廖女則說因工作內容包括接送黃男，才會有借住的情形，期間都是分房睡，而她名下公司從事醫療器材租售服務，台北診所匯入的實際上是貨款，賓士車也不是黃男買給他的。

法官審酌，黃妻提供的Line對話紀錄內容應為真，並無偽造情形，足認定黃男和廖女有互傳親密訊息，已逾越正常男女往來範疇，但黃妻其他主張則因證據不足難以採信。

法官認定廖女侵害黃妻身份，確已造成對方精神上的痛苦，衡量雙方學經歷與經濟狀況，一審判後女應賠償黃妻20萬元。