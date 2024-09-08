人妻外遇大學教授　遭夫罵「破麻、肖查某」...訴離二審准了

▲人妻外遇指導教授被發現後，向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在某大學任教的葉姓教授，與其指導的碩士在職專班已婚女學生發展不倫戀，互相傳訊曖昧「我下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你」，女學生的丈夫發現後對教授提告，順利獲得15萬元的賠償；但女學生和丈夫也感情破裂「回不去了」，女學生訴請離婚，一審被屏東地院駁回，全案上訴，高雄高分院認為兩人婚姻已生破綻而無回復希望，判准兩人離婚。

全案發生在2021年8月，女學生的丈夫提告指出，他趁妻子睡覺時拿她的手機解鎖，竟看見妻子與一名男子情話綿綿，向對方表白「是真的很愛你」，往下一看更發現對方是妻子正在就讀的碩士在職學程班指導教授，且因為雙方都有家庭，常會為了相處時間安排不妥當而爭執，妻子賭氣稱「只是要你事前可以問問，但你還是按你自己排定計畫走，彷彿我不存在；感情是兩情相悅，不是用乞討的」、「不曾聽你想為我做些什麼。我也只能體諒還能說什麼？」

教授對於女學生鬧脾氣，也努力安撫說「我老婆臨時敲了，我的時間才變成這樣」、「我很努力在安排」、「我有把你當成施捨對象嗎？」、「下學期都可以留給你」、「每一週都能滿足你，就一週不行」、「不如你的意就被講成負心漢」，丈夫將這些心碎對話截圖下來，當成證據對教授小王提告，求償100萬。

法院一審判教授要賠15萬給丈夫，教授不服上訴，女學生也撇得一乾二淨，但法官認為，曖昧的言論有違社會通念，造成女學生丈夫的痛苦，教授賠償15萬元適當，全案定讞。

事後，女學生和丈夫感情破裂，向屏東地院訴請離婚，但遭法院駁回，全案上訴後，高雄高分院法官發現，丈夫和女學生早已分居，而且丈夫還曾以「我還嫌你髒」、「破麻（台語）」、「肖查某（台語）」等粗言鄙語辱罵、譏諷女學生，雙方已發生裂痕之婚姻關係更難以維繫，因此判准離婚，小孩則判給女學生，丈夫需每個月給1萬元的撫養費，全案可上訴。