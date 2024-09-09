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豪疊4層火烤牛肉排！漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了

▲▼漢堡王中秋限定「無麵包系列」 回來了。（圖／業者提供）

▲漢堡王中秋限定「無麵包烤肉堡」 回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「漢堡王」中秋限定「無麵包烤肉堡」回來了，把烤牛肉排、脆雞肉排直接變身成漢堡麵包，再夾進新鮮蔬菜、起司等料，大口咬下滿足爆表，肉肉控肯定要衝吃，9月10日起限時2周開賣。

漢堡王「無麵包烤肉堡」重磅回歸，首推最豪邁的「無麵包四層烤牛」，選用以370度火烤的100%純牛肉片堆疊4層肉片，包夾新鮮生菜、蕃茄等料，再放了起司片增添口感，售價279元，還有「無麵包雙層烤牛」選擇，售價179元。

▲▼漢堡王中秋限定「無麵包系列」 回來了。（圖／業者提供）

▲不吃牛的也有「無麵包雙層脆雞」。

不吃牛肉的也提供「無麵包雙層脆雞」，雞肉排以100%無添加的天然胡椒醃製入味、炸至金黃，打造外酥內嫩的口感，售價109元，以上品項將於9月10日起至9月23日限時回歸，各門市數量有限、售完為止，機場店、兒童樂園店、科技店則不販售。

▲▼摩斯漢堡9月新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡9月推出4款新品。

另，摩斯漢堡9月起也有4大新品等吃，主餐推出「松露起司和牛堡 」，嚴選澳洲和牛製成100%4盎司和牛肉排為主角，搭配現煎番茄片、鴻喜菇增添鮮脆口感層層堆疊，再以獨特松露起司醬、微辣山葵田園醬提升風味，售價125元。

另一款「超級大麥元氣和牛珍珠堡 」則嚴選4盎司和牛肉排，牛肉份量增加20%，搭配新鮮元氣蛋，接著淋上8種蔬果特調的蔬菜醬，每一口都能吃到清甜蔬果香結合醇厚蛋香，還有和牛獨有的牛脂香氣，層次感超豐富，售價135元。

▲▼摩斯漢堡9月新品。（圖／業者提供）

▲▼副餐、湯品也推出新選擇。

▲▼摩斯漢堡9月新品。（圖／業者提供）

副餐則有超罪惡「巧克力米派」等吃，選用西非可可豆製成巧克力醬結合天然糙麥穀物，外皮則採用千層派皮製法揉入台灣蓬萊米粉，可可香氣十足，夾帶著淡淡麥香，香甜滋味讓人忍不住一口接一口，售價50元，搭配套餐可以45元加購。

湯品推全新「豚汁蔬菜湯 」，以甘甜日式黃金麥味噌湯作為基底，嚴選台灣在地香菇、芋頭與豬五花肉片，加入紅蘿蔔、白蘿蔔、牛蒡、洋蔥熬煮而成，售價65元。

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