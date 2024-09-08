車主注意了！　台南白河警公布9月9日至15日機動測速照相地點

▲台南市警白河分局公布9月9日至15日，白河、後壁及東山區最新移動式測速照相取締重點路段，主要集中在近期經常發生交通事故易肇事路段。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河警分局公布9月9日至15日，白河、後壁及東山區最新移動式測速照相取締重點路段，主要集中在近期經常發生交通事故易肇事路段，警方強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，籲請用路人行經該路段能減速，將交通事故降到最低。

白河警分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，超速逾40公里以上，最高可處3萬6000元及吊扣汽車牌照達半年，呼籲用路人減速慢行，遵守交通規則，快樂出門，平安回家。

相關取締超速勤務日期及地點如下：

一、9月9日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。

二、9月9日(機動)，東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)。

三、9月10日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

四、9月10日(機動)，白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)。

五、9月11日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

六、9月11日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

七、9月12日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。



八、9月12日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。

九、9月13日(機動)，後壁區台1線287.72K安溪路段(北上)。

十、9月13日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。

十一、9月14日(機動)，後壁區市172甲線1.94K後壁路段(西向東)。

十二、9月15日(機動)，後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)。