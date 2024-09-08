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挑文旦3大技巧公開　農糧署：買回家放5到10天再吃

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署提供選購文旦技巧，買回家先放5到10天再吃。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

又到了中秋吃文旦的季節，農業部農糧署提供選購3個訣竅，可從形狀、外表與重量來挑選，要買形狀果型端正、外表光滑，拿起來手感沉重，代表果肉紮實、含水量多。此外，買回家後千萬別急著吃，可放5到10天辭水後，讓水分蒸發、表皮皺縮，果肉會較為軟化、甜度更高。

農糧署在臉書發文指出，文旦柚的營養價值高，除了含有類黃酮、酚酸、及類胡蘿蔔素等多種抗氧化植化素外，也富含膳食纖維、鉀及維生素C，正值文旦產季、又耐存放，民眾近期可以多採購，適合中秋團聚闔家分享。

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農糧署教戰，選購文旦柚時可從「形狀」、「外表」、「重量」著手，挑選果型端正、底部開闊，外觀似不倒翁；外表光滑、果皮油胞密而細緻；以及拿起來手感沉重，代表果肉發育紮實，含水量多。

農糧署也提供文旦品嚐時機，建議消費者買回家後先別急著吃，剛購買時文旦外觀呈翠綠、飽滿狀，觸感偏硬，體積較大顆；可放置5到10天等到辭水後再吃，屆時文旦外觀會出現黃斑皺縮、觸感偏軟、體積較小，此時果肉軟化、甜度會更高。

農糧署說，若民眾送禮收到整箱文旦柚，可拆封讓文旦柚透氣，以免辭水的過程受阻；只要常溫保存，置於陰涼乾燥處，避免陽光直接照射，可放置約4周，是耐存放的營養水果。

文旦選購方法：
1. 形狀：挑選果型端正、底部開闊，外觀像不倒翁。
2. 外表：表皮光滑、果皮油胞密而細緻。
3. 重量：手感沉重，表示果肉紮實、含水量多。

文旦保存方法：
1. 放置時間：買回家後放置5至10天，讓文旦自然「辭水」，甜度會更高。
2. 保存環境：置於陰涼乾燥處，避免陽光直接照射。
3. 儲存方式：收到整箱文旦時，拆封讓柚子透氣，以免影響「辭水」過程。
4. 保存期限：常溫下可保存約4周，耐存放。

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