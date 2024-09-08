63歲巴西市長「3P床戰長髮辣妹」　性愛片瘋傳拒絕回應

▲萊雷亞與2名女子的私密影片被流傳 。（圖／翻攝metropoles.com）



記者吳美依／綜合報導

巴西戈亞斯州（Goiás）米納蘇市（Minaçu）63歲市長正在競選連任，卻陷入性愛影片醜聞，被拍到與2名長髮辣妹發生性行為。不過，他被政敵詢問時，拒絕回應此事。

市長萊雷亞（Carlos Alberto Leréia）隸屬於中間偏右政黨「巴西社會民主黨」，曾經擔任該州代表，此職務相當於國會議員。不過，隨著市長選情激烈，他大玩「3人行」的7分鐘11秒影片卻遭流出，引發社會輿論譁然。

警方分析報告指出，影片使用手機拍攝，並且「沒有明顯的剪輯」跡象。畫面中男子一直被愛撫，「直到與右邊女子發生性關係，然後再與另一名起初躺在床上的女子發生性關係。」

▲萊雷亞尚未公開回應影片。（圖／翻攝米納蘇市政廳）



此外，儘管尚不清楚影片拍攝地點，但手機「被放在桌子、櫥櫃或抽屜櫃下方，這表明男子可能不知道自己被拍攝。」

在一次討論健康、教育與運輸政策的會議上，萊雷亞的政敵、巴西聯盟的市長候選人塞亞布拉（Roger Seabra）公開提到這段影片，並且質疑萊雷亞無法勝任市長角色。

對此，萊雷亞反擊，「你對我做的事情太不人道了，你對我做的事情真是可恥」，呼籲政敵討論正事，但沒有回應任何關於影片的細節。