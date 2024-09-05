飯店龍頭醜聞！顧客「電梯激戰片」全公司看光光　員工遭下藥性侵

▲ Merivale旗下擁有多家餐廳、酒吧。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲飯店業龍頭Merivale集團爆出重大醜聞，媒體揭露該公司病態的內部文化，包括性化（sexualize）年輕女員工、搓掉性侵指控、縱容上班時間吸毒等等，甚至在公司頒獎晚會上播放顧客在電梯裡發生性關係的監視器影片。

總部位於雪梨的Merivale在澳洲東海岸經營81家餐廳、夜店和酒吧，執行長赫姆斯（Justin Hemmes）現年52歲。澳洲廣播公司（ABC）採訪女性顧客及數十名前員工，4日刊出多篇報導，揭露該公司內部醜陋文化。

一名女性前員工指控，她遭到一名同事下藥逞慾，儘管過程中她明確反抗，對方仍強行性侵得逞，當時她僅有22歲，向公司申訴後仍被迫和對方一起值班，最後公司管理層僅告訴她，「我們無能為力」，因為她沒有報警。

還有一名酒吧女員工表示，她遭到2名男性顧客性騷擾，但向上級通報後，這2名客人還是被允許留在店內。她指控，這是公司內部文化所造成，因為公司鼓勵女員工和顧客「喝酒調情」，就算顧客令她們感到不適，也不允許員工拒絕，且對於在店內吸毒態度縱容。

ABC還爆料，Merivale在2017年的年度頒獎晚會上，在數百名員工面前公開播放一段顧客在該公司場館電梯裡發生性關係的無碼監視器畫面。

前員工受訪時提供這段畫面，稱當時晚會現場充斥「令人不舒服的笑聲和驚呼聲」，「我對於眼前所見覺得不敢置信」，還形容Merivale「可能是我工作過最病態的地方」。

Merivale針對員工性侵指控僅回覆，「沒有事件相關紀錄」，對於在年會上播放限制級監視器畫面則表示，「Merivale場館都受到監視器全面監控，這不僅合法，也是大型接待場所的標準做法」，且聲稱對於2017的事件未接獲任何投訴。