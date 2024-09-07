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「造遊一夏見學派對」林口三井登場　新北觀光工廠祭出6大主題

▲新北「造遊一夏見學派對」林口三井登場。（圖／新北市經發局提供）

▲2024新北觀光工廠「造遊一夏見學派對」7日於MITSUI OUTLET PARK 林口中央廣場熱鬧登場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北觀光工廠「造遊一夏 見學派對」今（7日）於MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場！新北經發局長盛筱蓉與新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰等貴賓共同啟動派對盛會。經發局吉祥物「龍好」也首度帶領各家觀光工廠的招牌人偶亮相與民眾近距離同樂，吸引數百組親子家庭湧入一起拍照同歡，有趣的互動讓現場笑聲不斷。

經發局長盛筱蓉表示，在全球製造業發展趨勢下，傳統工廠面臨產業外移的衝擊與挑戰，為協助工廠轉型，新北市府積極整合跨局處的資源，帶領業者轉型升級創造產業新價值，讓工廠在既有產業的基礎上，透過轉型、創新、行銷，從製造業跨足觀光、教育、服務業等領域，攜手業者走出嶄新的出路。希望透過本次派對活動讓民眾感受新北觀光工廠的魅力，同時鼓勵親子家庭多到新北觀光工廠享受輕鬆的假日時光，留下難得的體驗及回憶。

▲新北「造遊一夏見學派對」林口三井登場。（圖／新北市經發局提供）

▲經發局吉祥物「龍好」也首度帶領各家觀光工廠的招牌人偶亮相與民眾近距離同樂。

經發局說明，本次活動匯集11家來自新北市的觀光工廠及產業文化館，現場祭出6大主題活動，設有觀光工廠市集、職涯探索特展區、趣味舞台表演、親子DIY體驗、吉祥物人偶相見歡以及完成闖關任務參加10萬好禮摸彩活動，多項內容成功吸引廣大親子家庭的參與，現場不僅為民眾帶來豐富的互動體驗，更有效傳遞了觀光工廠與職涯探索的緊密關聯，實現了教育與娛樂的完美結合，進一步提升觀光工廠的產業價值。

經發局進一步說明，今年活動融入「職涯探索」的元素，以寓教於樂的形式為學童和家長們帶來豐富多彩的體驗， 讓更多的家長了解到觀光工廠不僅是一個休閒娛樂的場所，更是孩子們認識自我、發掘興趣的教育基地。就讀林口區國小的陳同學在此次活動職涯探索DM中畫下夢想成為烘焙師傅的藍圖；陪同小孩體驗手作DIY的莊媽媽表示，小朋友在DIY的過程中，意外發現孩子的手工很巧，而且對手作充滿興趣，或許可以往這方面的技藝發展。

▲新北「造遊一夏見學派對」林口三井登場。（圖／新北市經發局提供）

▲今年活動融入「職涯探索」的元素，以寓教於樂的形式為學童和家長們帶來豐富多彩的體驗。

洪啟峰理事長表示，特別感謝新北市府對於新北傳統產業轉型的支持與推廣，每年都辦理各式各樣的活動來提升觀光工廠的能見度，及擴展企業的品牌價值。今年活動將受眾擴大到一般的家長及孩童，結合觀光工廠特有的DIY體驗及產業展示，期望大朋友與小朋友都能在這場活動有所收穫。

經發局補充，歡迎市民朋友持續關注新北市觀光工廠相關活動，增進更多親子之間豐富的學習與娛樂體驗。更多活動資訊請密切關注「來趣新北金發局」臉書粉專及「新北市經濟發產局」官網。

▲新北「造遊一夏見學派對」林口三井登場。（圖／新北市經發局提供）

▲本次活動集結11家來自新北市的觀光工廠及產業文化館在林口三井Outlet現場展售。

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