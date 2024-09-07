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中秋吃海鮮！西班牙餐廳推199龍蝦湯飯　燒肉夯店免費升級帝王蟹腳

▲龍蝦湯飯。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中一西班牙餐廳歡慶新開幕，推出只要199元就可以吃到完整龍蝦的海鮮湯飯。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中秋節腳步接近，不少民眾不想烤肉，改到餐廳聚餐，餐廳業者瞄準商機推出活動。台中西區一西班牙餐廳Mas Tapas近日新開幕，業者邀來藍寶堅尼、敞篷賓利等超跑助陣，還祭出超甜優惠，平日3人同行，每桌可點一份199元龍蝦湯飯；另外位在精明商圈的知名燒肉店「精誠壹山」則推秋日海鮮套餐，若身份證符合特地數字，店內的5288元海鮮套餐中「龍蝦即可免費升級帝王蟹腳」。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲業者為營造氣勢，邀來超跑車隊助陣。（圖／記者游瓊華翻攝）

Mas Tapas位在西區中美街，主廚曾經任職於知名米其林餐廳，店內包括火烤麵包、西班牙海鮮燉飯等都是招牌菜。負責人Jason本身學習服裝設計，會開餐廳緣起於母親對西班牙料理情有獨鍾，自己親身品嘗後決心將西班牙美味引進台灣。

Jason表示，一般人都覺得海鮮燉飯米心較硬、口感較乾，但事實上，道地的西班牙海鮮湯飯口感濕潤層次豐富，店內的海鮮湯飯讓蝦醬和海鮮的香氣與米粒完美融為一體。活動期間，業者推出海鮮湯飯的明蝦升級成龍蝦，每一口都能讓饕客感受到美味，但限定3人同行、每桌限點1份，時間至9月30日為止。

▲龍蝦湯飯。（圖／記者游瓊華攝）

▲精明商圈知名燒肉餐廳精誠壹山也推出海鮮套餐龍蝦免費升級帝王蟹腳活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

同樣打出升級的還有知名燒肉店精誠壹山，業者推出，凡點5288海鮮套餐，出示身份證字號只要有0、8、9、4、6、1、3、7、2、5數字，龍蝦即可免費升級帝王蟹腳。業者笑著說「只要仔細觀察，就可發現當中0到9的各個數字都有，消費者只要點餐就直接免費升級帝王蟹腳，消費者就算忘了帶身分證，也能享有升級優惠。」

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關鍵字：

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