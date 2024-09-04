一天只接10通預約！台中曲奇餅中秋限定款　繼光香香雞聯名寶可夢

▲排隊名店「短腿ㄚ鹿」每日限量，且各家專賣不同口味，奇特行銷方式每每營業就吸引消費者排隊購買。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

由台中起家、被網友稱讚完勝香港小熊曲奇餅的超夯名店「短腿ㄚ鹿」，在台中、花蓮共有4家分店，但各家分店專賣口味不僅不同，且一天僅接5-10通預訂電話，即便平日也都吸引大批人潮排隊，連前總統蔡英文也曾到訪。業者近日宣布，推出中秋節圖案的餅干鐵盒，搶攻中秋商機；推出新包裝的還有知名炸雞品牌繼光香香雞，與熱門動漫人物寶可夢合作，消費套餐就可加價購周邊商品。

▲業者堅持現烤現裝，這次因應中秋節也推出新包裝，要搶攻市場。（圖／記者游瓊華翻攝）



業者表示，目前在台中共有3家分店，其中大墩店主打原味奶酥口味，漢口店則是在週一、週二販售抹茶口味，週三至週六販售起司口味，逢甲店則和花蓮店相同，專賣可可亞口味，消費者若想要吃到4種口味，就得一間間排隊購買，門市也提供餅乾試吃，而且每天只開放10通電話訂購，且因為餅乾易碎，也沒有宅配服務，這次因應中秋節來臨，推出「短腿長頸鹿與月兔」版本包裝，提供消費者中秋送禮除了月餅外的選擇。

▲推出新包裝的還有繼光香香雞，這次與寶可夢聯名推出周邊商品。（圖／記者游瓊華翻攝）



同樣是台中起家的繼光香香雞攜手寶可夢祭出限定套餐，一次可吃到中份香香炸雞及中份阿根廷魷魚兩款人氣炸物，首波活動推出加價購商品，凡消費「寶可夢套餐」即可加價購買可達鴨飲料提袋、卡比獸保溫便當袋等，活動到9月底為止。