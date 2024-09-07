超萌！首批限量1000組「開運不倒翁藏金酒58°高粱」上市了

▲「不倒翁造型紀念酒」開運限量１千組隆重上市。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「不倒翁造型紀念酒」隆重上市！為搶搭中秋送禮熱潮，台酒推出象徵長壽的不倒翁造型紀念酒，雙層紅、黑不倒翁蘊含著「開運藏金」意象，紅色象徵好運，黑色則象徵生意興隆，黑瓷瓶內含廣受歡迎的金門酒廠58°高粱，討喜造型每組售價6600元，9月6日起可至東酒藏文創、酒齡特厚及全台酒專經銷門市洽詢。

這款紀念酒不僅融合了經典美酒，還賦予了全新創意外觀，讓品味更加豐富多元。不倒翁造型是雙層設計，特別的是整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，紅色主體刻有開運字樣，打開後內藏黑色不倒翁造型瓷瓶，內含著被譽為「液體黃金」的金門高粱酒，寓意好運與財富雙雙到來，首批1000組，將於9月6日正式開賣。

擁有日本傳統意義的不倒翁，眉毛如仙鶴，鬍鬚似烏龜，這兩種動物在日本文化中分別寓意「鶴壽千年，龜歲萬年」象徵長壽，因此在日本以祈求健康長壽為主。而不倒翁擁有多種顏色，不同顏色亦代表不同寓意。最常見的紅色除象徵好運外，涵蓋其他的象徵意義更為廣泛，故最受大眾歡迎，其他顏色雖然較少見，但也各有獨特意涵。一般來說，紫色象徵健康長壽、金色或黃色象徵富足繁榮、黑色則象徵生意興隆等等，且不倒翁外型圓滿討喜卻別有霸氣，是不分男女皆喜愛的開運小物，逢年過節經常成為祝福贈禮的首選之一。

而這款「不倒翁造型紀念酒」造型是以雙層作為設計，分別有紅色和黑色兩種造型，整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意。紅色主體刻有開運字樣，背後則是開運藏金的祝福語；黑色瓷瓶內含金門酒廠58°高粱酒，寓意好運與財富雙雙到來。同時，不倒翁象徵著堅韌與希望，在家中或辦公室擺飾，既美觀也別具意義。更特別的是，它還能讓您祈願，只需先畫上左眼，誠心許下您的心願或願景，當願望實現時，再畫上右眼，本組紀念酒即成為主人公別具意義獨一無二的不倒翁。

「不倒翁造型紀念酒」首批1000組，每組售價6600元，9月6日起可至東酒藏文創、酒齡特厚及全台酒專經銷門市洽詢，預計9月中陸續出貨，如果您是喜愛不倒翁造型的收藏家，或是喜歡珍藏各式造型酒，千萬不要錯過這次機會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

