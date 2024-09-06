買臭豆腐等太久！金門工人街上亂揮美工刀　民眾閃避4警圍捕

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門金城鬧區，昨晚（5）日下午6時多，一名醉漢在路上持刀亂揮，金門金城警分局接獲民眾報案，員警聯合警網火速到達現場，立即以優勢警力制伏30多歲顏姓工人，並查扣顏男所持美工刀一把，全案依妨害公務、傷害及公然侮辱罪送辦。

▲一名男子在金門鬧街揮美工刀，最後被壓制 。（圖／記者林名揚翻攝）

這名30多歲的顏姓男子到金門打工，5日傍晚5點多疑因酒醉大鬧金城市區，口中不斷大聲飆罵髒話，還亂丟路上施工警示三角錐，路過民眾見狀立刻報警處理，警方趕到現場欲實施管束時，顏男還亮出美工刀作勢攻擊，員警立即呼叫線上警網到場支援，合力將其壓制帶回，過程中還造成2名員警手部擦挫傷。全案將依妨害公務、傷害及公然侮辱罪移送法辦。

▲一名男子在金門鬧街揮美工刀，最後被壓制 。（圖／記者林名揚翻攝）

警方指出，這名顏姓男子從台灣來到金門打工已1年多，昨晚喝了酒後前往金城民權路一處商家欲購買臭豆腐時，疑因不耐久候引發情緒，開始四處叫囂、飆罵髒話，還將一旁道路施工擺放的三角警示錐拿起亂扔，附近民眾見狀立刻報警處理以免路過人車發生危險。

警方趕抵現場時原欲先進行安撫勸導，不過顏男不但不聽勸阻，還繼續大聲飆罵，正當員警要對其進行管束時，顏男還從口袋中拿出一把做工用的美工刀作勢要攻擊員警，只好趕緊呼叫線上警力到場支援，合力將顏男壓制後帶回金城分局管束。據了解，在壓制過程中顏男還不斷想掙脫，因此造成2名員警手部擦挫傷；直到今(6)日早上顏男還在酒醉，警方表示，待其酒醒做完筆錄後，將依妨害公務、傷害及公然侮辱罪移送金門地檢署偵辦。