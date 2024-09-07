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明年徵碳費「環境部民調7成支持」　彭啓明：不要恐慌綠色通膨

▲▼彭啓明首度提出2032年減碳40％目標，並提出綠色成長戰略，每年將投入千億元，創造一百萬個綠色工作機會與新興綠領工作。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部長彭啓明。（資料照／記者許敏溶攝）

文／中央社

台灣明年1月起將起徵碳費，環境部長彭啓明今天表示，碳定價是國際潮流趨勢，更是一個新制度，本來就需要適應調整期，且有七成民眾支持碳費制度，呼籲大眾不要恐慌綠色通膨。

台灣將進入徵收碳費時代，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年正式收費。

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彭啓明今天在臉書發文指出，明年一月開始起徵的碳費，對象是排碳超過2.5噸的電力、燃氣供應業及製造業，預估收費對象約500廠（281家公司，其中有141家上市櫃公司），預估收費對象的溫室氣體排放量約155百萬公噸二氧化碳當量，約占全國總排放量54%。

彭啓明說，碳定價是一個有點複雜的制度，每個國家的制度及國情都不同，提醒可能被徵收的281家公司，可以注意環境部在九、十月陸續舉辦的詳細說明會，環境部鼓勵大家努力申請自主減量計畫，也請大家以環境部氣候署同仁專業資訊為主要訊息來源，切勿自我解讀，衍生困擾。

至於未被徵收的對象，彭啓明說，還有一段的準備調適期，未被徵收的對象可以先準備與知識瞭解，請勿緊張。

彭啓明呼籲，大眾不要恐慌綠色通膨，訊息請以環境部為準，某些方法學的討論或是臆測，若不了解全貌，經過媒體放大，恐會造成社會困擾，也請可更全面謹慎，台灣是一個多元民主的社會，建議大家多看看幾個說明再解讀。

彭啓明表示，碳定價是國際潮流趨勢，更是一個新制度，本來就需要適應調整期，上週碳費三子法才上路，且根據近期的民調，有將近7成的台灣民眾支持碳費制度，也有近6成民眾肯定這樣的設計與時間安排，環境部後續會逐步強化和大眾的溝通，有任何問題可和環境部氣候署聯繫。

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關鍵字：

碳費彭啓明綠色通膨

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