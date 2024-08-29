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碳費三子法今公告「費率年底宣布」　彭啓明：2026年正式開徵

▲▼環境部今天正式公告碳費三子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天公告碳費三子法，台灣邁入碳定價時代，費率預計年底公告，但明年試申報不繳費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（29日）正式公告碳費三子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代。環境部長彭啓明指出，收費對象約281家公司，碳費費率目標在今年底公告，2026年正式繳費，若徵收對象都能提出自主減量計畫，預估2030年可減少3700萬公噸二氧化碳當量，未來政府將結合公私部門資金，包括爭取國發會成立百億元的「綠色成長基金」，讓碳費制度成為台灣綠色成長新動能。

為建構我國碳定價制度及穩定推動減碳工作，環境部在今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3項子法草案，今天正式公告，今天下午由彭啓明親自說明碳費3子法內容。

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「碳費非常棘手！」彭啓明坦言，企業、環保人士與民眾對碳費看法是非常不一樣，所以環境部要不斷溝通，一一化解疑慮，現在碳費3項子法正式公告，代表台灣的碳費制度上路，台灣正式邁入碳定價時代，徵收標準為年排放量2.5公噸以上，推估收費對象約281家企業（約500廠），其中141家為上市櫃公司，收費對象溫室氣體排放量約155萬公噸二氧化碳當量（CO2e），約占全國總排放量54％。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀補充說明，碳費費率預計將在今年10月底前完成審議，費率包括一般費率與二種優惠費率，目標在今年底公告，明年元旦生效。為了讓碳費徵收對象有足夠時間評估2030年可達成減量目標，並提出自主減量計畫，2025年會讓徵收對象進行申報但不繳費，到2026年才根據2025年的排放量及適用優惠費率繳費。

彭啓明強調，碳費是減碳手段，不是為增加政府稅收，也不是環境部小金庫，可以理解企業對開徵碳費的擔心，但碳費對企業影響有限，對CPI影響非常不明顯，環境部也會避免造成綠色通膨。

彭啓明進一步指出，為了讓碳定價成為台灣綠色成長新動能，政府將積極成為氣候淨零的整合者與推動者，未來政府將結合公私部門資金來推動，包括爭取國發會的國發基金，以100億元成立「綠色成長基金」，由環境部依據減碳量決定投資對象，藉此帶動國內淨零相關新興產業，加速減碳。

 ▲▼環境部今天正式公告碳費三子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部今天正式公告碳費三子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代。（圖／記者許敏溶攝）

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