徵碳費「房價喊漲15%」　彭啓明怒斥「不道德」：影響不到1%

▲謠傳徵碳費會讓房價漲5至15%，彭啓明怒斥這是不道德，實際影響不到1%。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

近期有媒體報導，不動產業者宣稱碳費徵收後，可能會推升房價5%至15%。環境部長彭啓明今（28日）在臉書發布影片，強調目前碳費徵收對象不包含營建業，就算對鋼鐵業與水泥業進行碳徵收，占全部房價比例不到1％，謠傳會影響5至15％房價是不正確，「這是不道德的事。」

近期傳出不動產業者宣稱，在環境部徵收碳費後，可能會推升房價5%至15%。為了破除謠言，環境部今天除了發布新聞稿，強調經過和內政部試算及評估，碳費徵收對房價影響非常有限，環境部長彭啓明更親自錄製74秒影片，強調這是謠傳。

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彭啓明在影片中表示，目前碳費徵收對象不包含營建業，營建業還沒開始碳盤查，不會開始收碳費，而目前的確針對鋼鐵業與水泥業徵收碳費，但根據碳費審議委員會所訂費率，預估占整個房價比例不到1％，所以現在很多人宣稱影響5至15％，都是不正確的，不可能會發生，「我們認為這是一件很不道德的事情」，藉由這個機會造成綠色通膨，這個是不對的。

環境部補充說明，現階段碳費徵收對象並不包含營造業及不動產業。而碳費費率審議會在訂定碳費費率時，也會綜合考量國際碳定價實施情形、我國產業競爭力及衝擊等相關影響。

碳費費率雖還在審議中，在今年7月5日所召開的第4次碳費費率審議會，已針對不同碳費費率進行模擬評估，分析結果顯示，在每噸100元到1000元的費率情境下，對國內生產毛額（GDP）影響為0.02至0.18個百分點，對消費者物價指數（CPI）影響則是0.01至0.12個百分點，可得知徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯。

環境部強調，國內不動產業者不應在沒有科學證據背景下，藉由碳費徵收的議題哄抬房價。民眾如果發現明顯惡意炒作相關情事，可撥打減碳專線(02)2322-2050，或以電子信箱netzero@moenv.gov.tw告知環境部，環境部將轉交給相關單位進行查處。