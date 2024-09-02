▲透過繪畫走出憂鬱症，插畫家林嘉卿「黛兒公主」可愛又療癒

▲插畫家林嘉卿在中壢展出「畫作和黛兒公主系列文創商品」。（圖／彭慧婉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了掙脫憂鬱症，家庭主婦的林嘉卿，努力畫畫，每天一張畫、一個微笑，透過畫畫，終於走出生命的陰霾，並成為一名插畫家。「嘉卿的畫作及黛兒公主周邊文創商品」，即日起至9月3日，在中壢NOVA資訊廣場1樓中庭展出，歡迎民眾前往參展。

前環球中國小姐溫翠蘋，覺得林嘉卿老師的畫作，可愛又療癒，亦一起催生「黛兒公主」系列文創商品，並於今(1)日畫展活動中擔任一日店長。溫翠蘋說，插畫家林嘉卿原本是一個家庭主婦，基於對畫畫的熱愛，閒暇之餘，努力自學她最愛的畫畫。

▲溫翠蘋擔任一日店長。

未料，在失婚時，罹患長達四年的憂鬱症。一個單親媽媽要帶著3個孩子，可見當時的煎熬，需要多大的勇氣和堅毅，才能挺住生活中帶來的風風雨雨。為了掙脫憂鬱症，她努力畫畫，不停的告訴自己，每天一張畫，每天一個微笑，希望讓自己走出生命的陰霾。

「百變黛兒公主」的奇思妙想世界，不但自我療癒她多年的憂鬱症，也學會對憂傷和不完美釋懷，並透過繪畫，越過生命的低谷，在困境中保持樂觀和希望。因此溫翠蘋及學生們，鼓勵嘉卿老師將「黛兒公主」神奇的療癒能量傳遞出去，每天和黛兒公主一起微笑，療癒生活中的酸甜苦辣，讓每一顆心都感受到溫暖與愛的力量。