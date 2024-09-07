走出傷痛向國際旅人招手！　花蓮推大型活動激勵觀光產值

▲▼花蓮舉辦夏戀嘉年華、太平洋南島豐年節等觀光文化活動，帶來數億元的觀光產值。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年四月、七月地震、強降雨及強颱，接連侵襲重創花蓮，花蓮縣政府團隊勵精圖治挺過地震和颱風傷痛，舉辦享譽國際的夏戀嘉年華、太平洋南島豐年節等觀光文化活動，帶來數億元的觀光產值。甚至斥資成立全國首座地方催生的考古館，還獲文化部認證由地方文化館升格為考古博物館，更讓世界看見花蓮。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，0403地震後，花蓮縣觀光產業遭受空前打擊，影響程度遠超過0206地震及疫情，花蓮縣觀光產業復甦之路是由各個面向組成，首先需要建立旅客信心，透過舉辦大型活動讓觀光客願意前來的動力，進而創造二次消費，餐飲、夜市、車輛租賃、文創市集及伴手禮業者皆雨露均霑。



據花蓮縣觀光協會統計，7／3-8夏戀嘉年華及7／19-21南島聯合豐年節花蓮旅宿住房率達75%，這是0403地震後，旅宿業最好的一個住房波段，觀光產值每日達2.1億元。9月27日即將在花蓮市東大門廣場舉辦花蓮GOLD美好演唱會，縣長徐榛蔚深情號召民眾走進花蓮，一同前來振興花蓮觀光經濟。五月天於11月2至3日一路向東演唱會未演先轟動，旅宿業估計住房率可達95%觀光產值每日達3.4億元。以上相關的大型活動，皆能成功激勵觀光產值。

花蓮縣政府表示，文化局為妥善保存花蓮縣歷年來遺址發掘出土的遺物，歷時七年、投入逾七千萬元籌設成立全國首座地方催生的考古館，二○二一年初開館啟用以來，生動活潑、深入淺出展覽，透過遊戲互動、多語言導覽等方式，不定期舉行教育推廣和公眾考古活動，積極與周邊產業、社區居民連結，2023年底還獲文化部認證，由地方文化館升格為考古博物館，深受國際遊客和花蓮鄉親喜愛，單日入館人次屢創新高。

值得一提的是，花蓮縣考古博物館辧理「台灣玉、越南考古與南島文化」國際文化交流活動，由成功大學考古學研究所邀請越南南部社會科學院副院長阮慶忠堅率領考古中心團隊，今年3月14日前來花蓮考察交流，花蓮是南島文化的發源地，考古發現先人3000年前花蓮豐田玉就與越南交流，甚至列為越南國寶，這也是花蓮的光榮。

副院長阮慶忠堅表示，率同多位研究人員蒞臨花蓮，實地參訪花蓮考古遺址，體會到花蓮保護維持山海風景的努力，值得越南學習，相信這次交流將為未來持續合作建立堅實基礎，將會更讓世界看見花蓮。

此外，花蓮縣長徐榛蔚上任以來，積極活化花蓮縣境文化內涵、觀光資源活動，好山好水好空氣的自然觀光資源，包括赤柯山與六十石山金針花海、秀姑巒溪泛舟、花東縱谷絕美步道等多項自然風光。花蓮縣是全台灣原住民族人口最多且保有豐富原住民族文化，更是吸引無數觀光客前來了解及體驗。近年來，縣府積極爭取運動賽事，觀光結合體育，成功爭取「2026世界俱樂部龍舟錦標賽」和「2026年國際少年運動會（ICG）」在花蓮舉辦，更讓世界看見花蓮的美好。

▲9月27日即將在花蓮市東大門廣場舉辦花蓮GOLD美好演唱會。

徐榛蔚以「國際智慧城市，觀光友善花蓮」為施政理念，花蓮縣擁有得天獨厚的自然景觀與豐厚的人文歷史，每年吸引許多國際觀光客來訪，也有國外人士移居來此，把花蓮當作第二個家鄉，為持續營造花蓮成為國際友善城市，近年來，花蓮縣政府挹注輔導資源，培育雙語服務人才與優化英語友善服務環境，讓店家更輕鬆地向國外朋友介紹自家產品，打造國際友善城市。

花蓮縣境內人文歷史、自然資源豐沛，吸引無數海內外旅客前來造訪，近年更受國際知名旅遊平台肯定，包括Booking.com評為2023全球最好客城市亞洲第一、全球第二，以及Agoda評為2024亞洲九大自然旅遊目的地，花蓮為台灣唯一入榜縣市。

▲五月天「一路向東」演唱會未演先轟動。

然而，花蓮是原住民文化的活博物館，從早在石器時代就有遠在馬達加斯加的花蓮玉石，到現在各部落持續保有傳統文化與傳承。縣府積極推廣原住民族傳統文化，年年辦理太平洋南島最盛大且最具指標性的南島太平洋豐年節，邀請同屬南島語族家人的國家回來參與盛事，更是吸引無數遊客前來並了解原住民文化的智慧。

縣府強調，花蓮縣成功爭取「2026世界俱樂部龍舟錦標賽」和「2026年國際少年運動會（ICG）」舉辦權，其中，花蓮縣政府每年辦理太平洋國際龍舟賽均吸引約3000名國內外選手參賽，預計2026龍舟賽事可以吸引超過8000名外國選手、國際少年運動會預計也將有超過2,000名選手參加，花蓮縣政府透過體育賽事帶動地方的觀光及旅遊產業，更增加國際能見度，歡迎國際旅人再度來花蓮旅遊。