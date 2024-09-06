加強兩岸交流！2024東莞台博會登場　桃園館行銷農特產和觀光

▲2024東莞台博會登場，桃園館行銷農特產和觀光。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局6日表示，2024第15屆東莞台灣名品博覽會(東莞台博會)於9月5日至8日，在廣東省東莞市廣東現代國際展覽中心3號館展開，有600家台資企業參展，展位將超過2,000個，為台商企業開拓大陸內銷通路市場的重要途徑。

桃園市議會議長邱奕勝與桃園市政府農業局長陳冠義、觀光旅遊局長周柏吟、經濟發展局副局長熊勇智率領桃園在地農會、青農及伴手禮協會，參加9月5日第15屆東莞臺灣名品博覽會開展活動，並於桃園館展區展示桃園特色農特產品及各種伴手禮。

觀旅局局長周柏吟於開展當日介紹桃園觀光旅遊「食、宿、遊、購、行」特色，邀請大陸旅客能來桃園體驗桃園多元文化氛圍的魅力。此次參展除將桃園特色帶至東莞，也期待促進兩岸台商經貿與文化交流合作，並行銷桃園特色農產品及觀光產業，期待中國大陸市場能夠更深入瞭解桃園的優質農特產及觀光特色。

市府農業局表示，這次參展的產品內容相當豐富，除了伴手禮協會所展示的無澱粉南棗核桃糕、幸運餅乾、蜂蜜禮盒等桃園伴手禮外，也有長期銷往中國市場的東方美人茶、桃映紅茶、桃園好米等。此外，也準備了桃園各農會開發的特色農特產，如米香、酸菜、仙草凍、黑木耳產品、花生加工品、麵製品等，要讓市場看見更多優質的桃園特色產品，增加外銷更多種類農產品的機會。

陳冠義局長強調，期待透過此次參展，能夠促進桃園市農產品的出口，擴大銷售市場，為桃園當地農民帶來實質的經濟利益，決心向中國市場展現桃園農業及農產加工與創新的最高水準。