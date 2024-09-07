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午後雷雨「中北部雨最大」　下周一起雨區擴散

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▲午後雷雨以中北部雨勢較大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)水氣多，白天高溫炎熱，不過午後有雷陣雨，除各地山區外，中北部午後易有較大雨勢，周日起低壓影響，北部高溫趨緩，下周一、二低壓較近，降雨區將擴散；遠洋有低壓發展趨勢，路徑可能朝琉球到東海接近，台灣北東降雨機率又會增高。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，摩羯颱風在昨天下午登陸海南島，強度稍微減弱，但還是維持中颱上限。今天將持續向西移動，再度登陸中國越南交界一帶，為這些地方帶來不小的影響。

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李至晟指出，台灣今天則是受到摩羯颱風東側偏南風帶來的水氣影響，一早恆春半島跟高屏沿海有短暫陣雨發生，其他地方維持多雲到晴，需留意的還是高溫和午後降雨，因為大環境是偏南風，比較悶熱的地方會是在下風處的北部地區，尤其是盆地中的大台北地區，會有局部36度以上高溫機會；到了下午，各地山區還是會有對流發展，不過因為風向轉變，過去比較炎熱且穩定的北部在今天反而是雨勢比較大的地區。

由於9月還是台灣的颱風季，李至晟表示，在太平洋上還是有不少低壓消消長長，其中距離較近的低壓位於琉球東南方，會順著高壓邊緣通過琉球和東海，結構比較鬆散，預測成颱機會不大。不過明天起外圍的東北風會開始影響台灣，一方面會使午後雨勢較大的地區回到中南部，另一方面在迎風面的北部、東北部沿海有短暫陣雨，到下周一至下周二低壓較近，東北風更強，降雨進一步從沿海擴展，北部、東北部各地都是多雲到陰短暫雨的天氣，不過近期北部高溫也可望緩和。

李至晟進一步指出，這個低壓預計會在下周三到下周四登陸中國大陸後減弱，台灣地區會短暫恢復為午後陣雨的天氣型態。不過遠洋還是會有低壓發展。比較長遠的預報看到這些低壓發展後往琉球到東海接近的趨勢，北部、東半部降雨機率又會增高。但因為時間比較久，低壓強度跟距離台灣的距離還有很大變動度，要等到時間更近一些才能確定。

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