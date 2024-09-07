午休時間「發出搓塑膠袋聲」影響她休息！網戰翻：建議戴耳機

▲同事發出搓揉塑膠袋的聲音，影響其他人休息。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

中午休息時間，有些人仍會待在辦公室。近日有網友發文表示，她有個同事常常吃飯吃得比較晚，所以當其他人已經在休息時，仍會被對方的噪音干擾，大家最受不了同事在午休時間做什麼呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「辦公室午休惹人厭」為標題發文，提到他們中午都會有午休時間，然而，她最近卻遇到一件困擾的事。她有個同事的用餐時間和大家不太一樣，往往會比較晚吃，所以當大家都在午休時，就常會聽到對方發出搓揉塑膠袋的聲音。

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搓揉塑膠袋的聲音在安靜的午休時間裡顯得尤為刺耳，原PO直言，這樣的行為已經嚴重干擾到其他同事午休了，而且當她提醒該同事，對方仍未因此改變自己的行為。與此同時，她也好奇大家最不能忍受同事在午休時間做什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我遇到過剪指甲的」、「只能說很多人不懂辦公室禮儀」、「我遇過一種是新人午休手機開聲音（在休息室），連續好幾聲LINE提示把我們老鳥吵醒」、「我同事是一個敲鍵盤按滑鼠按很大聲，另一個是吃東西很大聲，整個組內連組長都大聲講電話的那種」。

不過也有網友表示，「那是辦公室不是休息室吧？想睡覺建議你戴個耳機或是耳塞」、「可是午休又沒有硬性規定不能做什麼，是你們覺得大聲，他可能不覺得他很大聲啊」。