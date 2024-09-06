她猶豫要「自提6%還是投資？」　網指出1關鍵：沒意義

▲原PO猶豫要不要自提6%。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雇主每月會幫勞工提撥6%薪資至「勞工個人退休金專戶」，勞工也可以自行提撥1%至6%。日前有網友發文表示，她的薪水是27K左右，最近正在猶豫要不要自提6%，還是要買ETF或定存？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「應該自提6%還是ETF還是定存」為標題發文，提到她已經工作一年，平時有買00937B和00940，不過不是定期定額，除此之外，她還有定期定額元大龍頭基金。原PO透露，她每個月領到的薪水是2萬7000元左右，近日就在思考是否要自提6%，還是應該把基金的金額提高呢？

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貼文曝光後，不少網友都認為，如果薪水不是很高，基本上沒必要自提6%，「自提6%是為了節稅，薪水不到120萬不用考慮，自己買ETF比較好」、「基薪不要自提，拿去定期定額ETF」、「2萬7而已，自提沒意義」、「2.7萬還要自提，把1千6拿去吃大餐就好」、「自提是給高薪的人用的，低薪就ETF定期定額就好」。

還有網友回應，「先想辦法提高薪水，先存一筆錢」、「投資自己把本薪拉高」、「看閒置資金的規畫啊」、「你該做的是提高你的收入，長期來看，再怎麼存都遠遠輸給及早提高收入的人」。

根據「勞工退休金條例」第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動的雇主及自營作業者，可在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，其自願提繳退休金不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅，享有稅賦優惠。