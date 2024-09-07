坐辦公室打字被同事嫌吵！　網看傻：明天就換機械鍵盤

▲原PO被嫌打字吵。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

用鍵盤打字難免會發出聲音，近日有網友發文表示，上班的時候，按滑鼠、敲鍵盤應該都是很正常的事情，然而同事日前卻要求她不要敲鍵盤，嫌她按得很用力、很吵，讓她難以接受。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「被同事X北打字吵」為標題發文，提到打字發出聲音應該是再正常不過的事情了，而且在辦公室工作，本來就難免有各式各樣的噪音，像是他們主管會播放音樂、行政人員會聊天，甚至是還有滑鼠點擊聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她到公司不到一個月時，就有個同事主動向我分享公司的內幕，拉近雙方關係，然而，後來對方卻突然變得冷漠，讓她感到困惑。如今，該同事甚至還傳訊息，要她上班時間不要敲鍵盤，嫌她按得很用力、很吵。

原PO認為，同事如果覺得打字有聲音、按滑鼠很吵，應該向行政部門申請換用靜音鍵盤和滑鼠，而不是抱怨她，上班就已經很忙了，難道還要照顧對方感受嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「明天開始換機械鍵盤」、「這樣的告知～我絕對會非常用力按，而且是快速的」、「現在就下單青軸」、「就跟他說，因為我在工作不是在摸魚啊」、「他這種表達方式是不是沒有社會化」。不過也有網友則表示，「我也是很討厭『特別大聲』的鍵盤聲，公司配一樣的鍵盤，但不知道為什麼特定少少少數人就是會特別大聲」。