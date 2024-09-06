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31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知「枕邊人」搞鬼

日本人妻每天接到上百通無聲電話。（示意圖／Pixabay）

▲ 日本人妻每天接到上百通無聲電話。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANG

日本兵庫縣發生一起丈夫騷擾同住妻子的案例，這名31歲人妻報警表示，自7月起每日都會接到逾百通無聲電話騷擾，讓她相當頭痛，由於騷擾的狀況持續將近1個月，於是尋求警方協助，未料警方發現，騷擾這名人妻的嫌犯，竟是與她的丈夫，這名人丈落網後表示，「是因為愛她才打電話」，另有報導稱，這名人夫「因為太愛妻子」才這麼做。

根據多家日媒報導，這名人妻來自兵庫縣尼崎市，她透露自今年7月起幾乎每天都會接到上百通無聲電話，據了解，這名人妻從7月10日至8月4日間，該幾乎每天都會接到超過100通陌生電話，每次接聽後，對方都默不出聲，騷擾狀況持續將近一個月都沒有改善。

不過這名人妻後來發現，每當丈夫睡覺或打遊戲時，就不會接到陌生電話，讓她起了疑心，7月24日拿手機找警方諮詢，經警方調查，證實騷擾她的人確實是她的丈夫，令她相當錯愕。

警方指出，這對夫妻過去沒有任何糾紛，男子在調查時成犯行，聲稱因「很愛妻子」，才會刻意將手機設定為隱藏號碼，並每天撥打上百通無聲電話給妻子，不過另有報導指出，這名人夫是厭惡妻子每天愛講電話，才會藉此報復，兵庫縣警人身安全對策課與川西署依違反《跟蹤騷擾防治法》逮捕男方。

這則新聞在當地曝光後，引發不少網友們討論，「未婚的我無法理解夫妻關係」、「騷擾自己的老婆會感到興奮嗎」、「對同住的妻子跟蹤騷擾，這是什麼嶄新的犯罪方式」、「夫妻倆是同住但分居嗎」、「這根本是短篇小說的劇情吧」、「老婆聽到犯人是老公時，不知道是什麼反應」。

人妻每日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知犯人是「枕邊人」

▲ 日本兵庫縣發生一起丈夫騷擾同住妻子的案例。（圖／翻攝自X）

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