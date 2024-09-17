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樂高卡進鼻子30年　美國男擤出來：彷彿可以聞到顏色

樂高卡鼻子30年　美國男擤出來：彷彿可以聞到顏色

▲小朋友玩玩具時，家長一定要特別注意狀況，以防異物進到嘴巴或卡在身體裡的某處。（圖／翻攝自IG／bigoompalumpia）

圖文／CTWANT

小朋友玩玩具時，家長一定要特別注意狀況，以防異物進到嘴巴或卡在身體裡的某處。美國亞利桑那州一名男子分享，樂高卡在他的鼻子裡30年，在成功擺脫樂高的那一刻，感覺真的非常好，彷彿可以聞到顏色了。

根據《紐約郵報》報導，32歲Norton Havoc表示，多年來一直忍受著多種呼吸問題，其中包括哮喘，最近還被診斷出患有阻塞性睡眠呼吸中止症。

Havoc透露，以前在玩玩具時，不小心把樂高塞到鼻子裡，整個卡住，原本以為透過其他樂高可以讓卡住的樂高出來，結果反而更糟糕，樂高的前端卡住了，之後媽媽用鑷子取出玩具，但他們倆都不知道，樂高的前端仍然存在。

Havoc提到，在過去的6個月裡，自己按照醫生的建議，在洗澡時擤鼻涕，當玩具射出時，瞬間覺得感覺非常好，「我終於可以用另一側呼吸了，這太棒了，我從小就做不到這一點。」

同時他也浮誇地說，「卡在鼻子裡30年的樂高終於出來了，我現在可以聞到顏色了！」Havoc表示，之後計畫把樂高一起帶去和醫生討論有關自己的病情狀況。

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