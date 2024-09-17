日本人妻脫口「丈夫發黑了」嚇壞鄰居　伴屍原因曝光

▲婦人突然脫口「我丈夫開始發黑了」，鄰居才注意到婦人家中有一具遺體。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本一名62歲婦人和鄰居聊天，意外提到「丈夫開始發黑」，被發現她將丈夫遺體放置家中不處理，15日被警方逮捕。婦人日前發現71歲丈夫在家中死亡，竟因擔心麻煩到親戚和鄰居，隱瞞死訊並伴屍數日。

綜合日媒報導，兵庫縣加谷川市一名62歲婦人，不久前有鄰居登門造訪，談話之間婦人突然脫口「我丈夫開始發黑了」，鄰居才注意到婦人家中有一具遺體，遺體還是婦人71歲丈夫，立刻帶婦人到派出所自首。

經警方調查，婦人在偵訊時表示自己2、3天前發現丈夫死亡，同時指出丈夫沒有慢性病，因此警方將對遺體進行解剖，找出確切死因。婦人被問到為何沒有處理遺體，她解釋擔心造成親戚和鄰居困擾，無法說出口，只好將遺體先放置家中，這幾天她都睡在丈夫遺體旁邊。

據悉，警方到場後，婦人的丈夫遺體仰躺在起居室的被褥上，身上無明顯外傷，初估已死亡數日，所以開始發黑腐壞。

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