大一新生遭欺凌「要無條件借車」　學姐放狠話：這是北部的規矩

▲大一新生被學姐要求機車優先讓她騎，還放話「這是北部學校的規矩」，讓他傻眼上網求助。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

北部又傳校園霸凌事件！一名剛進入大學的大一新生發文透露，自從直屬學姐得知他有機車可以代步後，對方竟要求「優先讓她騎」，還告知這是北部學校的規矩，貼文曝光後，引起網友憤慨直呼「聽她在唱歌！」

一名大一新生在「匿名公社」發文表示，自己是南部小孩日前才剛到北部大學報到，原先他以為有了直屬學長姐後，在學校就可以有所依靠，沒想到卻是惡夢的開始，「遇到了很誇張的學姐，她跟我說以後只要她想騎機車，我的機車就要借她騎，一切以她為優先。」

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原PO透露，該名學姐還放話「這是北部學校的規矩」，但他詢問同為北部人的室友，對方也不清楚有此一說法，他擔憂若出借機車給學姐卻發生意外，自己恐被無辜牽連，不解問「北部的大學真的有這種規矩嗎？」

貼文一出，網友紛紛回覆，「聽她在放屁，根本沒這種事」、「全台灣都沒這樣的規定」、「你不會帶她去找系主任確認喔？」、「不要污辱北部學校！把一切不合理的事，都說成是規矩、習俗，真是笑掉大牙！」、「叫她自己去騎ubike啦，幾歲了還敢霸凌」、「現在還有這種霸凌喔？教她什麼是南部規矩啊」、「絕對沒有這種事情，遇上自以為是的公主病真倒楣」、「看來是遇到8+9學姐了。」

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