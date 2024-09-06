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以鏡頭凝視家鄉　「漫游府城夢—常民水文影像展」起跑

▲台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。

影展期間有與台南藝術公社、社團法人台灣南方影像學會聯合籌劃之台南市民影展，閉幕片則選映國外《河處是我家》紀錄片。一連串國內外與河流人文相關影片，以多元的視角關注河川議題，並藉由公私協力聯合辦理，擴大參與度與本展共筆精神。

▲台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「漫游府城夢—常民水文影像展」由「我們從河而來」展覽計畫總策展人龔卓軍與南方影像學會藝術總監黃柏喬共同策劃，挑選《北將七》以沿海地帶的日常景象作為本次常民水文影像展的開幕片；本片導演黃信堯自小經歷20多次的搬家，於2005年移居至七股，2009年開始紀錄下此地的生活點滴。歷經12年拍攝，用攝影機記錄台南縣北門、將軍、七股靠海的三地，片中以鏡頭溫柔凝視大地萬物與人的足跡，在巨變的時代下，透過影像留存家鄉的風貌與情感。

▲台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本部影片特別選定位於五條港中「南河港」邊的台南市定古蹟風神廟的牌樓進行露天放映更是別具意義。映後導演黃信堯也現身與觀眾進行對談，談及開始拍攝《北將七》的時候，自己其實才在七股住了四年，但帶著長住的日常風景，以及台南縣市面臨合併的課題，促使他拿起攝影機紀錄下這一切，鏡頭一拿起便是十二年的日常風景。

影展期間其他作品將於海馬迴光畫館展映，以台南市民為主題，搜羅2000至2023年間台南在地素人、常民、藝術家所拍攝的影像，以其視角，觀看日常中的「水文」，場次均有影人出席。選映拍攝地點跨度為曾文溪上游至嘉南平原的灌溉水，以及城市裡的暗河，並將放映作品劃分成三大主題，分別為「看／不見的風景」、「都市潛行水——五條港」及「一些人、一些神」。

▲台南400文化治理特展，6日起至9月14日舉辦「漫游府城夢—常民水文影像展」開幕片放映，於風神廟外牌樓播映在地導演黃信堯的作品《北將七》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不僅有第一手紀錄八八風災災區的在地報導，創作者潛入地下河道，向觀眾揭露一個不可見的城市異度空間，還有於將軍溪畔舉行的祭典，其廟宇民俗文化、藝陣的影像紀錄與訪談等等。並將在9月14日於台南市美術館2館跨域展演廳放映閉幕片-《河處是我家》，國際選映於緬、泰耕耘數年的亞裔美籍導演作品《河處是我家》(Above and Below the Ground)，描述因中國經貿戰略，對緬甸造成的環境與文化傷害，當地居民為守衛孕育緬甸百族文明的神聖河流挺身而出。

「漫游府城夢—常民水文影像展」相關節目資訊與場次可至臉書「我們從河而來：流域千年．文化共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。

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