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花蓮柚台北搶攤！新光三越展售會湧現人潮　千張加倍券秒殺

▲▼花蓮縣府農業處帶著在地農友到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府農業處帶著在地農友到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮文旦柚正式來到產季，花蓮縣政府農業處長陳淑雯5日代表縣長徐榛蔚帶著在地農友一起到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會，邀請大家在「花蓮柚子節」期間來花蓮旅遊，記者會現場更祭出200元變400元的「加倍券」，讓支持花蓮農特產品的消費者們可以購買力加倍，幸福快樂也加倍。

▲▼花蓮縣府農業處帶著在地農友到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，非常感謝大家來參加縣府與新光人壽集團合作的「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會，今年以來，花蓮飽受天災威脅，0403、0423地震，又加上0726凱米颱風來襲，使得觀光旅遊的人次雪崩驟減，對於消費經濟也帶來莫大衝擊。縣長徐榛蔚非常關心農友的收成與收益，在這兩天的活動中，縣府提供消費者買200元變400元的「加倍券」振興活動，一天限量500張，希望透過這樣的活動，刺激消費，為花蓮農友帶來更多的收益。

▲▼花蓮縣府農業處帶著在地農友到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新光人壽保險股份有限公司總經理黃敏義表示，花蓮遭逢天災，新光支持農友，這次展售會是無償借場地不收場地費，新光秉持善盡社會公益責任後續花蓮的農會如果要借場地也是無償。

「花蓮是文旦柚的重要產地，種植面積有上千公頃，占全國1/4，每年產量都非常大，而且品質也都非常好。」文旦柚因為採收及保存的條件限制，所以每年可以享用的最佳黃金時段就是在中秋節前後，尤其是白露到中秋這段時間，懂吃的饕客一定都會把握機會掃貨，並且放著分批享用，慢慢等文旦柚完成辭水，讓甜度更高、風味更佳。

▲▼花蓮縣府農業處帶著在地農友到台北新光三越摩天大樓前廣場舉辦「yo花蓮、花蓮柚」推廣記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會現場祭出200元變400元的「加倍券」，讓消費者們購買力加倍，幸福快樂也加倍。

農業處強調，今年0403強震雖然仍有餘威，但花蓮基本上已經恢復往常生氣，因此非常歡迎國內外的遊客到美麗的後山遊玩，或者也可以用線上訂購的方式來支持花蓮的農特產品，尤其是正對時的花蓮文旦柚，絕對值得多訂幾箱。

記者會上除了有加倍券的誠意好康之外，現場也邀請到花蓮在地主廚潘朵拉展現廚藝，黎主廚帶著滿滿的業界經驗回到花蓮造福鄉親，此次為了讓柚子節更加豐富精彩，特別串聯10家花蓮在地的餐廳一起推出文旦柚料理，喜愛美食的饕客們可以根據文旦柚入菜的美食地圖海報按圖索驥，到花蓮一探究竟。

2024花蓮柚子節誠意滿滿、幸福加倍，凡是在活動期間（8月25日至9月30日）購買花蓮文旦柚，每一箱都會附贈一張抽獎券，將抽獎序號登錄到活動網站（https://2024hualienfruit.com.tw/）即可參加抽獎，首獎是價值破萬元的花蓮潔西艾美渡假酒店雙人房一晚，享用Q甜文旦柚之餘，還有機會抽到大獎，有興趣的朋友千萬別錯過。

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關鍵字：

柚子節誠意新光三越展售會人潮加倍券秒殺

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