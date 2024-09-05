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不是溺斃！英富豪遊艇船難「4人死因是窒息」　還原逃生過程

▲▼ 英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）等人搭乘的豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）沉沒，義大利檢方召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲「貝氏號」在暴風雨中迅速沉沒（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）8月19日在義大利外海，遭遇強烈暴風雨而沉沒，有著「英國比爾蓋茲」稱號的科技業大亨林奇（Michael Lynch）等7人罹難。義大利媒體如今指出，其中4名死者並非溺斃，而是窒息身亡。

「貝氏號」船難有15人迅速獲救，另外7人卻不幸身亡，包括林奇、林奇18歲女兒漢娜（Hannah）、摩根士丹利國際公司董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）夫婦、高偉紳律師事務所律師莫維洛（Chris Morvillo）夫婦，以及廚師托馬斯（Reclado Thomas）。

義大利《共和國報》報導，布魯莫、莫維洛夫婦肺部都沒有水，推測是因為船艙內充滿二氧化碳，「氧氣耗盡而在氣泡裡窒息死亡」，而非溺斃。事實上，罹難者遺體都集中在船艙左側，研判這是因為他們在船體下沉、持續右傾之際，仍在尋找最後的空氣。

▲▼豪華遊艇「Bayesian」在19日凌晨5時，於西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

▲貝氏號在西西里島首府巴勒摩（Palermo）外海沉沒後，義大利搜救人員下海搜索。（圖／路透）

據信，這次遊艇之旅是為了慶祝林奇6月份擺脫了美國詐欺官司，未料成為一場悲劇。除了2對夫婦之外，剩餘3名死者預計6日驗屍。

義大利檢方也已經開始調查紐西蘭籍船長柯特費德（James Cutfield）及2名英國員工，包括工程師伊頓（Parker Eaton）與船員格里菲斯（Matthew Griffiths）。

 
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